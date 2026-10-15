48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudicii de peste 55 de milioane de lei

Perchezițiile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași.

Cercetările sunt efectuate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.

Potrivit Poliției Române, din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin evitarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.

Gruparea ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți comerciale beneficiare, societăți intermediare și firme de tip fantomă.

„Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar”, a transmis Poliția Română.

Cum ar fi funcționat mecanismul infracțional

Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții.

Aceste operațiuni ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări de servicii și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice.

„Aceste operațiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Anchetatorii au stabilit că societățile utilizate în circuit nu ar fi desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate. Multe dintre acestea nu aveau personal angajat, capacitatea economică necesară sau relații comerciale externe relevante.

De asemenea, sumele de bani transferate între societățile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe firme, după care ar fi fost retrase în numerar, pentru a fi scoase din circuitul bancar și pentru a ascunde proveniența reală a fondurilor.

„Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată”, au precizat polițiștii.

Prejudicii de peste 55 de milioane de lei

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei reprezintă impozit pe profit. Sumele au fost stabilite, până în prezent, doar pentru perioada 2023-2025.

Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat ar fi fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 de lei, calculat pentru aceeași perioadă.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate București și Ploiești, serviciilor de combatere a criminalității organizate Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Iași, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratelor de jandarmi județele Dâmbovița și Prahova și Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.