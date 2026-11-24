Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus, la 20 noiembrie, reținerea a cinci persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 45 de ani, cercetate pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

Potrivit anchetatorilor, patru dintre inculpați, cu vârste între 33 și 45 de ani, ar fi procurat, deținut, intermediat și vândut cocaină în perioada august – noiembrie.

Tranzacțiile documentate de procurori ar fi fost realizate pentru sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

Unul dintre suspecți, în vârstă de 45 de ani, este acuzat că ar fi comercializat și droguri sintetice de mare risc, respectiv substanțe cristaline 4-MMC, 3-CMC și 4-CMC, pentru suma de 3.500 de lei.

Două kilograme de canabis, 400 de grame de cocaină și sume importante de bani

În timpul investigațiilor, anchetatorii au indisponibilizat cantitățile de droguri care au făcut obiectul tranzacțiilor monitorizate.

Ulterior, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite aproximativ două kilograme de canabis și 400 de grame de cocaină, despre care procurorii susțin că erau pregătite pentru comercializare.

Polițiștii au ridicat și cântare de precizie, grindere, obiecte cu urme de substanțe, precum și 86.450 de lei și 4.800 de euro.

Printre bunurile descoperite se numără și un pistol letal, care a fost ridicat în cadrul anchetei.

Un suspect a încercat să distrugă probele, aruncând canabisul în toaletă

Un episod aparte al anchetei îl vizează pe inculpatul de 24 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri.

Potrivit DIICOT, înaintea perchezițiilor, tânărul ar fi aruncat o cantitate de canabis în vasul de toaletă, încercând să împiedice tragerea sa la răspundere penală.

Anchetatorii au reușit să recupereze o parte din substanță, care a fost ulterior expertizată.

Trei inculpați, arestați preventiv pentru 30 de zile

În urma propunerii formulate de procurorii DIICOT, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a trei inculpați și plasarea celorlalți doi în arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Operațiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara.