Potrivit DIICOT, bărbatul de 28 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în mod repetat cocaină și canabis, pentru sume cuprinse între 400 și 1.000 de lei. Tranzacțiile ar fi avut loc fie la domiciliul acestuia, fie în locațiile clienților, iar plata s-ar fi făcut în principal prin transferuri online.

În perioada investigată, acesta ar fi primit aproximativ 2.745.000 de lei. În martie 2026, când ar fi părăsit temporar țara, activitatea de vânzare a drogurilor ar fi fost preluată de celălalt bărbat, de 31 de ani.

În urma celor patru percheziții domiciliare efectuate pe 18 noiembrie, anchetatorii au descoperit aproximativ un kilogram de canabis și 800 de grame de cocaină, pregătite pentru comercializare. Au mai fost ridicate grindere, obiecte cu urme de substanță, 77.000 de lei, 1.000 de euro, bijuterii, un ceas de lux și alte probe.

Procurorii au dispus și sechestru asigurător asupra a două apartamente și a unui cont bancar aparținând suspectului de 28 de ani, precum și asupra unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 170.000 de euro, despre care există suspiciunea că ar fi fost cumpărat cu bani proveniți din traficul de droguri.

Cei doi au fost reținuți pe 18 noiembrie. Joi, 19 noiembrie, Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 28 de ani și arestul la domiciliu pentru aceeași perioadă în cazul celui de 31 de ani.