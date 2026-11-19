Potrivit CNAS, actualizările portalului e-SănătateaMea au ca scop optimizarea serviciului de programare online și facilitarea utilizării portalului.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează utilizatorii că în perioada 20–24 noiembrie 2026 portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil, în scopul efectuării unor lucrări de actualizare tehnică”, a anunțat instituția.

Portalul e-SănătateaMea permite accesul pacienților la informațiile medicale existente în sistemul CNAS.

Pacienții își pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor din ultimii cinci ani. Datele privind serviciile medicale decontate sunt actualizate în fiecare noapte, astfel încât utilizatorii să poată vedea în ziua următoare serviciile înregistrate până în ziua precedentă.

O altă funcționalitate le permite pacienților să vadă ce servicii medicale au fost raportate și decontate de CNAS în numele lor.

Portalul permite și programări online, în prima etapă pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.