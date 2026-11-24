Proiectul de act normativ este disponibil pe site-ul instituției, în secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea „Transparență decizională”.

Una dintre principalele noutăți vizează introducerea consultației oncologice multidisciplinare, cunoscută sub denumirea de tumor board, ca serviciu distinct decontat în ambulatoriul de specialitate. Acesta ar urma să fie disponibil atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate.

Consultațiile oncologice multidisciplinare, incluse în serviciile decontate

Prin această măsură, CNAS propune reglementarea distinctă a consultațiilor în cadrul cărora specialiști din mai multe domenii medicale analizează împreună situația unui pacient oncologic și stabilesc conduita terapeutică.

O altă modificare propusă este introducerea radiografiei cefalometrice în pachetul de servicii paraclinice.

De asemenea, proiectul reglementează modul în care pot fi acordate îngrijirile medicale și paliative la domiciliu pentru asigurații care locuiesc în județe limitrofe celui în care furnizorul de servicii medicale își are sediul.

Medicamentele pentru bolnavii cronici stabili ar putea fi prescrise pentru până la 92 de zile

O altă modificare importantă se referă la medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum.

Proiectul prevede revizuirea termenului de prescriere, astfel încât pacienții cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă să poată primi rețete pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile, în funcție de numărul de zile al lunii.

Prescripțiile vor putea fi eliberate de medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriul clinic aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și de medicii din spitale, la externarea pacientului.

Medicamentele nu vor fi însă eliberate integral pentru întreaga perioadă, ci prin fracționare lunară.

Unde poate fi consultat proiectul CNAS

Noua formă a proiectului de ordin poate fi consultată pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea dedicată transparenței decizionale.

Documentul integral este disponibil la următorul link:

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Ordin-CNAS-1975-formulare-oct-2026.pdf

Modificările sunt în stadiul de proiect și vizează actualizarea normelor care reglementează acordarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.