Prin acest acord, informațiile statistice privind consumul de medicamente vor sprijini estimarea necesarului de achiziții și importuri, în vederea susținerii accesului la tratamente la costuri accesibile și a intervenției rapide în situații de discontinuitate a aprovizionării, potrivit comunicatului publicat de CNAS.

„Acest acord susține dialogul și cooperarea instituțională în beneficiul pacienților, cu accent pe accesul la medicamente. Schimbul de informații poate contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor de aprovizionare”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, președinta interimară a CNAS.

Acordul vizează medicamentele autorizate pentru nevoi speciale, medicamentele autorizate pentru punere pe piață aflate în discontinuitate, care nu pot fi asigurate temporar prin canalele obișnuite de distribuție. De asemenea sunt incluse și medicamentele esențiale prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.323/2021, aflate în discontinuitate.

Ordinul nr. 1.323/2021 include medicamente pentru boli precum diabet zaharat, infecții bacteriene, epilepsie, afecțiuni psihiatrice sau tratamente oncologice.

Pentru medicamentele autorizate pentru punere pe piață și cele esențiale sunt luate în considerare informările Ministerului Sănătății și/sau ale Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

„Pentru pacienții din România, este important ca tratamentul prescris să poată fi urmat fără întreruperi”, a declarat dr. Adrian Marius Dobre, directorul general al companiei naționale Unifarm.

Ce presupune acordul?

Practic, CNAS va furniza Unifarm, la cerere, date statistice și complet anonimizate despre consumul medicamentelor vizate de acord, înregistrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate în perioadele anterioare. CNAS atrage atenția că informațiile centralizate nu permit identificarea pacienților, fiind utilizate exclusiv pentru scopurile prevăzute în acord, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri comerciale sau cedarea către terți.

Informațiile vor putea include cantitățile utilizate, substanța activă, concentrația, forma farmaceutică și distribuția pe județe, în limita datelor disponibile în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Unifarm le va utiliza pentru analizele necesare estimării achizițiilor și importurilor și pentru sprijinirea continuității tratamentelor.

De asemenea, Unifarm va furniza, la cerere, informații despre stocurile proprii, disponibilitatea medicamentelor la furnizori și termenele în care cantitățile identificate ar putea fi puse la dispoziție. Compania va comunica, la cerere, și stadiul demersurilor de aprovizionare pentru medicamentele care au făcut obiectul solicitărilor de date.