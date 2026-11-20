Potrivit unor surse citate de Reuters, care au cunoștințe directe despre discuțiile din cadrul guvernului italian, autoritățile de la Roma vor să se asigure că Avio își păstrează prezența în Italia și că grupul de apărare Leonardo, controlat de stat, rămâne un acționar important.

Condițiile urmărite de guvernul condus de Giorgia Meloni ar avea ca obiectiv protejarea securității naționale și menținerea controlului asupra tehnologiilor considerate strategice. În special, autoritățile sunt preocupate de expertiza Avio în producerea motoarelor de rachetă cu combustibil solid.

Oferta Iceye pentru Avio: o tranzacție de 2 miliarde de euro

Compania finlandeză Iceye, specializată în operarea sateliților de observare a Pământului, a făcut marți o ofertă în numerar pentru preluarea producătorului italian Avio, listat la Bursa din Milano.

Tranzacția, evaluată la aproximativ 2 miliarde de euro, urmărește crearea unui grup european integrat în domeniul tehnologiilor spațiale și al apărării.

Inițiativa ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de furnizori externi de tehnologie, precum Starshield, serviciul de sateliți dezvoltat de compania americană SpaceX, controlată de Elon Musk.

Deși guvernul Giorgiei Meloni nu se opune în principiu investițiilor străine, sursele citate de Reuters afirmă că executivul italian dorește să păstreze controlul asupra tehnologiilor care au implicații pentru securitatea națională.

Preocupările Romei vizează în special motoarele de rachetă cu combustibil solid produse de Avio, o capacitate industrială considerată importantă din punct de vedere strategic în contextul eforturilor europene de consolidare a industriei de apărare.

Italia vrea ca Leonardo să rămână un acționar important la Avio

Unul dintre scenariile susținute de guvernul italian presupune menținerea grupului Leonardo în structura acționariatului Avio.

Leonardo deține în prezent o participație de 18% la producătorul italian de rachete, iar autoritățile de la Roma consideră că grupul controlat de stat este partenerul potrivit pentru păstrarea influenței italiene asupra companiei.

Directorul general al Leonardo, Lorenzo Mariani, a salutat oferta făcută de Iceye. În schimb, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut prudență în privința unei eventuale vânzări de acțiuni, semnalând rezervele guvernului față de transferul integral al controlului către un investitor străin.

Biroul premierului Giorgia Meloni nu a dorit să comenteze informațiile. Nici Iceye, nici Leonardo nu au oferit detalii despre eventualele condiții pe care autoritățile italiene le-ar putea impune tranzacției.

Italia poate bloca preluarea Avio prin mecanismul „Golden Power”

Guvernul italian dispune de instrumente legislative care îi permit să intervină în tranzacțiile ce implică active considerate strategice.

Mecanismul cunoscut sub denumirea de „Golden Power” îi oferă executivului posibilitatea de a impune condiții achizițiilor din sectoare precum apărarea, industria aerospațială, telecomunicațiile și energia. În situații extreme, autoritățile pot bloca o tranzacție.

De la preluarea mandatului, în 2022, guvernul Giorgiei Meloni a utilizat în repetate rânduri aceste prerogative pentru a proteja active considerate importante pentru securitatea și interesele economice ale Italiei.

Potrivit unei alte surse familiarizate cu situația, autoritățile italiene nu au fost încă informate oficial despre tranzacția privind Avio, iar analiza formală a ofertei nu a început.

Un purtător de cuvânt al Iceye a declarat că firma a inițiat „procedura de reglementare relevantă în Italia” și că poartă discuții cu autoritățile competente.

În aceste condiții, rămâne de văzut ce cerințe va impune Roma pentru aprobarea tranzacției și dacă oferta finlandeză va putea fi finalizată fără modificări ale structurii de proprietate sau ale controlului asupra tehnologiilor Avio.