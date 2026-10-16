Mașinile pe benzină și motorină, salvate după 2035? Franța și Germania au bătut palma

Producătorii ar trebui să reducă până în 2035 emisiile medii de CO₂ ale flotei cu 90%, fără să mai compenseze restul de 10%, cum propusese inițial Comisia Europeană, scrie Euronews. Pentru baterii, 10% din conținut ar trebui să provină din surse europene.

Înțelegerea a fost încheiată la Bruxelles, în marja reuniunii liderilor UE. „Asta creează o preferință europeană, ca fabricile noastre să nu devină simple linii de asamblare”, a explicat o sursă de la Palatul Élysée.

Ce a vrut fiecare

Germania, țara Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, s-a opus mult timp regulilor din 2035 și a cerut flexibilitate, pentru ca producătorii să poată vinde și după acest an unele modele cu motor termic sau hibride. Franța a insistat pe o preferință europeană strictă, limitată la cele 27 de state membre, pentru a face față concurenței chinezești.

Compromisul leagă cele două teme. Germania a cerut o listă mai largă de parteneri, iar acordul include Norvegia, Islanda, Elveția și Marea Britanie. Produsele lor ar fi considerate „Made in Europe” dacă aceste țări semnează acorduri cu UE și garantează acces echitabil companiilor europene la contractele publice și la finanțări.

Liderii celor două țări dăduseră încă din iulie mandat miniștrilor să negocieze o înțelegere până în toamnă. În iunie, Franța și alte șase state se opuseseră relaxării regulilor.

Opoziție chiar la Berlin

Cancelarul Friedrich Merz ar putea întâmpina rezistență acasă. Ministrul german al Mediului, social-democrat, a cerut o țintă de 95%, cu restul de 5% compensat prin oțel cu emisii reduse.

Ce înseamnă pentru șoferi

Deocamdată, nimic nu se schimbă. Regula actuală cere reducerea cu 100% a emisiilor mașinilor și dubelor noi din 2035, adică practic sfârșitul vânzărilor de modele noi pe benzină și motorină. Mașinile deja înmatriculate nu vor fi interzise pe drumuri.

În decembrie 2025, sub presiunea Germaniei, a Italiei și a producătorilor, Comisia a propus coborârea țintei la 90%. Europarlamentarii votează propunerea în plen, la Strasbourg, pe 23 noiembrie. Apoi Parlamentul și guvernele UE trebuie să cadă de acord cât de mult se relaxează ținta din 2035.