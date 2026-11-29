Limitele pentru gazele de eșapament rămân cele din Euro 6, scrie Euronews. Noutatea este că norma Euro 7 reglementează particulele fine eliberate prin uzura frânelor și a anvelopelor. Potrivit estimărilor, acestea ar urma să reprezinte în curând până la 90% din toate particulele emise de transportul rutier.

Comisia Europeană estimează că anvelopele sunt principala sursă de microplastice eliberate în mediu.

Limitele pentru frâne

Mașinile cu frâne clasice vor avea voie să emită cel mult 7 miligrame de particule fine pe kilometru. Pentru mașinile complet electrice, care frânează mai puțin cu discurile datorită recuperării energiei, limita este de 3 mg/km. Din 2035, limita de 3 mg/km se aplică tuturor.

Pentru a se încadra, producătorii lucrează la plăcuțe de frână mai ușoare și mai rezistente, din compozite organice, și testează filtre speciale de particule.

Bateriile electricelor, sub control

Până acum, mașinile electrice, considerate „fără emisii”, nu intrau sub normele Euro. Acum, bateria trebuie să păstreze 80% din performanța inițială până la 5 ani sau 100.000 de kilometri, și 72% până la 8 ani sau 160.000 de kilometri.

Norma Euro 7 introduce și un pașaport de mediu al vehiculului. Acesta va include emisiile de CO2, consumul de carburant sau de electricitate, durata de viață a bateriei și autonomia în modul electric. Noile cerințe ar putea scumpi mașinile noi.

Ce nu se schimbă pentru mașina ta

Regulile se aplică doar noilor omologări, nu mașinilor aflate deja pe drum. Modelele omologate după Euro 6 pot fi vândute și înmatriculate până pe 28 noiembrie 2027. Pentru toate înmatriculările noi, Euro 7 devine obligatorie de pe 29 noiembrie 2027, iar limitele pentru anvelope vor intra în vigoare din iulie 2028.