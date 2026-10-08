Spectacol pe cerul României în octombrie. Trei ploi de meteori și „Luna Vânătorului”: când și cum pot fi observate

Pasionații de astronomie vor avea mai multe ocazii să observe așa-numitele „stele căzătoare”, produse atunci când particule de praf și fragmente provenite de la comete pătrund în atmosfera Pământului. Potrivit Euronews, ploile de meteori Draconide, Tauride Sudice și Orionide vor oferi cele mai importante oportunități de observație în această lună.

Toate trei pot fi observate din România, însă numărul meteorilor vizibili depinde de condițiile atmosferice, de lumina Lunii și de poluarea luminoasă.

Draconidele, vizibile în serile de 8 și 9 octombrie. Până la 10 meteori pe oră

Prima ploaie de meteori a lunii este cea a Draconidelor, activă între 6 și 10 octombrie. Maximul este așteptat în intervalul 8–9 octombrie, iar fenomenul are o particularitate: poate fi observat cel mai bine seara, imediat după lăsarea întunericului.

Spre deosebire de majoritatea ploilor de meteori, care sunt mai spectaculoase după miezul nopții, Draconidele pot fi urmărite la ore accesibile inclusiv familiilor cu copii. Din România, observațiile pot începe după instalarea întunericului, într-un loc cu vizibilitate bună asupra cerului. Meteorii par să provină din direcția constelației Dragonul, aflată pe cerul nordic. Totuși, dârele luminoase pot apărea și în alte regiuni ale bolții cerești.

În condiții ideale, ar putea fi observați aproximativ 10 meteori pe oră, deși numărul real poate fi mai mic. Fenomenul apare când Pământul traversează resturile lăsate de cometa 21P/Giacobini-Zinner. Este cu atât mai spectaculos cu cât, în condiții ideale, chiar și particule de dimensiunea unui grăunte de nisip pot produce dâre luminoase atunci când intră în atmosferă.

🌌 October is packed with reasons to look up! From Saturn at opposition and beautiful Moon–planet conjunctions to the Draconid & Orionid meteor showers, this month has something exciting for every skywatcher. 🪐🌙☄️ 📅 Save these dates

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Orionidele, pe 21–22 octombrie. Meteorii provin din celebra cometă Halley

Un alt moment important va avea loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie, când ploaia de meteori Orionide va atinge maximul. Acest fenomen este produs de particule lăsate în urmă de cometa Halley, unul dintre cele mai cunoscute corpuri cerești din sistemul solar.

Meteorii par să pornească din apropierea constelației Orion, vizibilă și de pe teritoriul României. Potrivit estimărilor NASA citate de Euronews, din zonele suburbane ar putea fi observați aproximativ trei până la șase meteori pe oră, iar în locurile cu cer mai întunecat numărul poate fi mai mare.

Cele mai bune condiții sunt așteptate în a doua parte a nopții, în special spre dimineața zilei de 22 octombrie, după apusul Lunii. Pentru observatorii din România, este recomandată alegerea unui loc departe de iluminatul stradal, cu o vedere cât mai largă asupra cerului.

Tauridele și „Luna Vânătorului” completează spectacolul astronomic

Ploaia de meteori Tauride Sudice este activă din septembrie până în noiembrie, cu un prim maxim în jurul datei de 14 octombrie. Intervalul recomandat pentru observații este între miezul nopții și ora 03:00. Tauridele sunt cunoscute pentru meteorii relativ lenți și uneori foarte strălucitori.

Un al doilea maxim, așteptat în 4–5 noiembrie, este asociat cu apariția unor meteori luminoși, supranumiți „mingi de foc de Halloween”. Pe 26 octombrie, un alt fenomen va atrage atenția: Luna plină a lunii, numită tradițional „Luna Vânătorului”.

Denumirea provine din perioada în care lumina puternică a Lunii era asociată cu activitățile de vânătoare desfășurate toamna. Luna plină va putea fi observată și din România, dacă cerul este senin.

Cum poți vedea ploile de meteori din România

Pentru a urmări fenomenele astronomice nu este nevoie de telescop. Meteorii se observă cel mai bine cu ochiul liber, deoarece pot apărea în zone diferite ale cerului. Specialiștii recomandă evitarea luminilor puternice și alegerea unor locuri cât mai îndepărtate de orașe.

Zonele rurale, dealurile și regiunile montane cu orizont deschis pot oferi condiții mai bune decât centrele urbane, dacă vremea este favorabilă. Ochii au nevoie de aproximativ 20 – 30 de minute pentru a se adapta la întuneric. În acest interval este recomandată evitarea ecranelor luminoase ale telefoanelor.

Pentru Draconide, observațiile pot începe seara, în timp ce Orionidele și Tauridele sunt mai potrivite pentru cei dispuși să rămână treji după miezul nopții. Deși numărul meteorilor vizibili nu poate fi garantat, luna octombrie oferă mai multe oportunități de a urmări fenomene astronomice spectaculoase chiar de pe teritoriul României.