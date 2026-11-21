„Pe la 13-14 ani mi-am făcut planul să fac înconjurul lumii”, a povestit franțuzoaica pentru Le Parisien.

Călătorea cu familia de la zece ani. De atunci le-a spus părinților că, de Crăciun și de ziua ei, nu mai vrea decât bani, și a început să pună deoparte, câteva sute de euro din când în când. Acum se descurcă cu între 400 și 1.000 de euro pe lună.

Cum a strâns primii bani

A început cu babysitting-ul. Între 18 și 23 de ani a făcut o școală de comerț și a schimbat mai multe joburi mărunte: a împărțit ziare și fluturași, a făcut sondaje pentru transportul public din Lyon și a lucrat vara la o bancă.

Părinții nu i-au plătit niciodată vreun bilet de avion, dar i-au plătit studiile. Cu o diplomă în antreprenoriat și 20.000 de euro economisiți, a plecat în ianuarie 2022, împreună cu partenerul de atunci, într-o călătorie de 18 luni, din America de Sud până în Asia. A cheltuit doar 15.000 de euro. Pentru comparație, francezii care fac singuri înconjurul lumii cheltuie în medie 15.000 de euro pentru nouă luni.

Ca să se încadreze în buget, cei doi și-au fixat un plafon zilnic și unul lunar. Au făcut voluntariat, au dormit la localnici sau în cort și au mers cu autostopul.

Cort, couchsurfing și cât mai puține avioane

Între timp și-a pornit blogul de călătorie, On se fait lama’lle. În țările scumpe își ia cortul cu ea, iar în cele mai puțin dezvoltate doarme în hosteluri sau la localnici. Gătește singură, merge cu autobuzele locale sau cu autostopul și stă luni întregi într-o țară, ca să ia avionul cât mai rar.

În 2024, o editură i-a propus să scrie o carte despre Argentina. Apoi a traversat singură, pe jos, Noua Zeelandă: 113 zile de mers.

Din ce trăiește acum

Blogul îi aduce între 500 și 600 de euro pe lună, din comisioanele primite când cititorii rezervă cazări sau activități prin linkurile ei. Cartea îi mai aduce cam 100 de euro pe lună. Iarna lucrează cinci luni într-o stațiune de schi din Alpi, pentru circa 1.900 de euro pe lună. Acolo nu plătește nici chirie, nici transport, așa că îi ajung 400 de euro.

Cheltuielile fixe sunt minime: 20 de euro pe lună abonamentul de telefon și 60 de euro pe an Spotify. „Netflix e pe contul tatălui meu vitreg”, spune ea.

„Viața mea încape într-un rucsac”, rezumă Pauline. Urmează turul Islandei cu bicicleta, apoi peste 1.700 de kilometri pe jos, singură, prin Himalaya. Când se va opri? Poate în 2027.