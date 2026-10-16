Volodimir Zelenski ar putea vizita Budapesta săptămâna viitoare, pe fondul apropierii dintre Ucraina și Ungaria

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea vizita Budapesta pe 23 octombrie, după ce a fost invitat la evenimentele care marchează 70 de ani de la Revoluția Ungară din 1956.

Vizita, care nu a fost încă confirmată în mod oficial, are loc pentru că Ungaria și Ucraina au încercat tot mai mult să-și îmbunătățească relațiile diplomatice, după ani de dispute care au blocat în repetate rânduri parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

Informația a fost confirmată pentru Euronews, într-un interviu exclusiv, de Ihor Jovkva, adjunctul șefului de cabinet al președintelui ucrainean.

Anunțul vine în timp ce Zelenski și premierul ungar, Peter Magyar, se pregătesc pentru prima lor întâlnire bilaterală oficială, programată vineri dimineață, în marja summitului UE de la Bruxelles.

Întrevederea are loc după luni de discuții privind momentul și locul întâlnirii. Kievul speră că aceasta va transforma deschiderea diplomatică în rezultate reale pentru cele două țări vecine.

Zelenski a primit invitația de a participa la comemorarea din Budapesta

Întrebat dacă Volodimir Zelenski a fost invitat în capitala Ungariei, Ihor Jovkva a confirmat că invitația a fost primită.

„Am primit o invitație. Pe 23 octombrie va avea loc un eveniment pentru a marca 70 de ani de la Revoluția Ungară. Președintele Ucrainei a primit o invitație de a participa. Vom vedea.”, a declarat Jovkva.

Acesta a mai spus că autoritățile ucrainene sunt optimiste referitor la întâlnirea de la Bruxelles, apreciind sprijinul Ungariei pentru avansarea negocierilor de aderare.

Ucraina a adoptat o lege privind drepturile educaționale ale minorităților

Apropierea diplomatică dintre cele două țări vine după un progres înregistrat la începutul acestei săptămâni. Ucraina a adoptat o lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale.

Disputa acestor două țări se referă la drepturile minorității etnice maghiare din regiunea Transcarpatia, aflată în vestul Ucrainei.

În timpul mandatului fostului premier ungar Viktor Orbán, această problemă a devenit unul dintre motivele centrale în calea aderării Ucrainei la UE.

Budapesta s-a folosit de dreptul de veto pentru a bloca progresele negocierilor.

Luni, parlamentul ucrainean a aprobat noua legislație, pe care Zelenski a promulgat-o ulterior. Marți, UE a deschis negocierile pentru încă două grupuri de capitole de aderare, după ce Ungaria și-a retras obiecțiile.

Ucraina a ajuns acum la patru grupuri deschise dintr-un total de șase.

„Am deschis patru grupuri de capitole, mai rămânând două, și suntem încrezători că poziția Ungariei va continua să fie la fel de constructivă cum a fost până acum”, a declarat Jovkva.