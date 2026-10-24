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Premierul Isrelului a pregătit o „mare surpriză” pentru Autoritatea Palestiniană

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că are o „mare surpriză” pregătită pentru Autoritatea Palestiniană, după ce a ordonat o operațiune militară majoră în Cisiordania ocupată, în urma unui atac mortal de vineri.
Premierul Isrelului a pregătit o „mare surpriză” pentru Autoritatea Palestiniană
Benjamin Netanyahu/sursa foto: DPA Images/Marek Ladzinski via Hepta
Laurențiu Marinov
24 oct. 2026, 12:49, Știri externe
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Vineri seară, pe canalul I24, în timp ce își desfășura campania pentru alegerile parlamentare de marți, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a evitat o întrebare despre posibila sa intenție de a desființa Autoritatea Palestiniană, declarând că este în favoarea „vicleniei și surprizei”, potrivit Le Figaro.

„Am transformat Orientul Mijlociu. Am spus că vom schimba lucrurile și am făcut-o”, a declarat liderul, a cărui supraviețuire politică este în joc în următoarele alegeri parlamentare. „Și Autoritatea Palestiniană are o surpriză foarte mare”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Aliații de extremă dreapta au cerut desființarea Autorității Palestiniene

Vineri, după un atac al doi bărbați înarmați care au ucis doi soldați israelieni lângă Hebron înainte de a fi împușcați mortal în sudul Cisiordaniei ocupate, aliații săi de extremă dreapta au cerut desființarea Autorității Palestiniene – ale cărei legături cu atacul nu au fost demonstrate de anchetă.

Creată prin Acordurile de la Oslo în anii 1990, Autoritatea Palestiniană administrează parțial teritoriul palestinian ocupat de Israel din 1967 și rămâne interlocutorul oficial al comunității internaționale, în marja preluării controlului asupra Gazei de către Hamas în 2007. Benjamin Netanyahu se opune creării unui stat palestinian, la fel ca și principalul său adversar la alegerile de marți, centristul Gadi Eisenkot.

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