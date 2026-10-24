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Iranul declară acces complet interzis pentru navele militare americane în Golful Persic

Șeful statului major al armatei iraniene a declarat sâmbătă că navelor de război americane nu li se va permite să intre în apele Golfului „sub nicio formă”, pe fondul conflictului continuu dintre Washington și Teheran.
Iranul declară acces complet interzis pentru navele militare americane în Golful Persic
Laurentiu Marinov
24 oct. 2026, 10:18, Știri externe
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„Nu vom permite prezența navelor de război americane în Golf sub nicio formă și în niciun moment”, a declarat generalul Ali Abdullahi, citat de televiziunea de stat, relatează Le Figaro.

Ofițerul iranian a făcut declarația după ce Statele Unite și Israelul și-au intensificat  amenințările cu atacuri împotriva Republicii Islamice în ultimele zile. „Președintele american trebuie să viseze să-și vadă forțele armate intrând din nou în Golful Persic. Își va lua acest vis în mormânt”, a adăugat Abdollahi.

Două petroliere au luat foc

Vineri seară, două petroliere au luat foc după ce au lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice într-un comunicat publicat pe site-ul său Sepah News.

Iranul revendică controlul asupra acestei căi navigabile strategice, prin care au tranzitat o cincime din hidrocarburile lumii înainte de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului. Washingtonul, la rândul său, a impus o blocadă a porturilor iraniene, iar negocierile dintre cele două țări sunt într-un impas. De când forțele iraniene au sigilat strâmtoarea, numeroase nave au încercat să o tranziteze fără autorizația Teheranului, navigând de-a lungul coastei Omanului.

Atacurile au fost reluate

Pe măsură ce tot mai multe petroliere traversează strâmtoarea pentru a părăsi Golful, sub escortă americană, atacurile au fost reluate cu o vigoare reînnoită în ultimele zile, analiștii sugerând că Republica Islamică dorește să demonstreze că are o capacitate de a perturba traficul maritim. Vineri, trimisul american Tom Barrack a declarat că Statele Unite ar putea ataca Iranul chiar din acest weekend, adăugând că președintele american Donald Trump este „deschis la un acord” cu Teheranul.

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