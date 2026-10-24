Iranul declară acces complet interzis pentru navele militare americane în Golful Persic

„Nu vom permite prezența navelor de război americane în Golf sub nicio formă și în niciun moment”, a declarat generalul Ali Abdullahi, citat de televiziunea de stat, relatează Le Figaro.

Ofițerul iranian a făcut declarația după ce Statele Unite și Israelul și-au intensificat amenințările cu atacuri împotriva Republicii Islamice în ultimele zile. „Președintele american trebuie să viseze să-și vadă forțele armate intrând din nou în Golful Persic. Își va lua acest vis în mormânt”, a adăugat Abdollahi.

Două petroliere au luat foc

Vineri seară, două petroliere au luat foc după ce au lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice într-un comunicat publicat pe site-ul său Sepah News.

Iranul revendică controlul asupra acestei căi navigabile strategice, prin care au tranzitat o cincime din hidrocarburile lumii înainte de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului. Washingtonul, la rândul său, a impus o blocadă a porturilor iraniene, iar negocierile dintre cele două țări sunt într-un impas. De când forțele iraniene au sigilat strâmtoarea, numeroase nave au încercat să o tranziteze fără autorizația Teheranului, navigând de-a lungul coastei Omanului.

Atacurile au fost reluate

Pe măsură ce tot mai multe petroliere traversează strâmtoarea pentru a părăsi Golful, sub escortă americană, atacurile au fost reluate cu o vigoare reînnoită în ultimele zile, analiștii sugerând că Republica Islamică dorește să demonstreze că are o capacitate de a perturba traficul maritim. Vineri, trimisul american Tom Barrack a declarat că Statele Unite ar putea ataca Iranul chiar din acest weekend, adăugând că președintele american Donald Trump este „deschis la un acord” cu Teheranul.