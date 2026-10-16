Coloniștii israelieni au atacat o jurnalistă americană. Plantațiile de măslini și mașinile palestinienilor, incendiate

Aproximativ 80 de coloniști israelieni, mulți dintre ei mascați, au atacat un grup de palestinieni care culegeau măslinele într-o localitate din centrul Cisiordaniei. Fotojurnalista americană Heidi Levine, de la The Washington Post, care se afla acolo pentru un reportaj despre recoltarea măslinelor, a fost și ea atacată și rănită.

Potrivit The Times of Israel, martorii au relatat că atacatorii au coborât de pe un deal spre livada în care se aflau palestinienii. Unii dintre coloniști au folosit praștii pentru a arunca pietre, iar palestinienii au ripostat.

Organizația umanitară Semiluna Roșie Palestiniană, echivalentul Crucii Roșii, a acordat îngrijiri medicale persoanelor rănite în urma atacurilor.

Jurnalista americană, lovită în timp ce se afla la pământ

Înregistrările video distribuite pe rețelele sociale arată mai multe persoane mascate care o lovesc cu bastoane pe Heidi Levine, în timp ce aceasta se afla la pământ. Atacatorii au fugit ulterior, iar alți jurnaliști și palestinieni au intervenit pentru a o ajuta.

„Mi-au luat toate lucrurile”, a spus jurnalista imediat după agresiune.

De pe patul de spital, Levine a povestit că a fost împinsă la pământ și lovită în repetate rânduri cu picioarele.

„Am fost atacată, împinsă la pământ. Din fericire, aveam vesta antiglonț și casca, altfel probabil nici nu aș mai fi aici, pentru că au continuat să mă lovească cu picioarele, iar și iar”, a declarat jurnalista.

Ea a precizat că agresiunea s-a încheiat după intervenția colegilor săi palestinieni.

Gaze lacrimogene împotriva palestinienilor

Potrivit sursei citate, martorii au relatat că cel puțin două vehicule militare israeliene au ajuns în zona livezii de măslini în timpul atacului, însă violențele au continuat și după sosirea soldaților. Militarii israelieni au folosit gaze lacrimogene împotriva palestinienilor, iar în înregistrările video se aud și focuri de armă.

Armata israeliană a transmis că soldații au tras focuri de avertisment și că toate împrejurările incidentului vor fi investigate.

Mașini și plantații de măslini, incendiate

Și în alte localități din Cisiordania au fost raportate violențe, în plin sezon al recoltării măslinelor. Coloniștii israelieni au atacat palestinieni în livezi și au incendiat mai multe mașini și măslini.

Trei vehicule au fost incendiate într-o localitate aflată la nord de Ramallah, oraș în care se află sediul Autorității Palestiniene. Unul dintre acestea aparținea Apărării Civile Palestiniene, organizația responsabilă de intervențiile în situații de urgență.

Un membru al acestei organizații a fost atacat în timp ce încerca să stingă incendiul unui autoturism, iar un palestinian de 70 de ani a fost rănit.

Ambasada SUA și The Washington Post cer pedepsirea agresorilor

Ambasada Statelor Unite a condamnat violențele din Cisiordania și a cerut investigarea incidentelor, arestarea și condamnarea persoanelor responsabile.

La rândul său, conducerea publicației The Washington Post s-a declarat revoltată de atacul asupra jurnalistei, care își desfășura activitatea profesională, și a cerut o anchetă amănunțită.

Biroul lui Netanyahu prezintă o altă versiune a atacului

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a condamnat violențele. Reprezentanții premierului israelian susțin însă că au primit informații potrivit cărora „aproximativ 200 de arabi și activiști de extremă stângă s-au confruntat cu 40 de tineri israelieni”.

De asemenea, au transmis că există înregistrări video care arată violențe de ambele părți și că o anchetă va stabili cine a declanșat confruntarea.

Biroul premierului a precizat și că alte înregistrări video par să arate că jurnalista americană a fost doborâtă la pământ, dar ajutată imediat să se ridice.

Reprezentanții unui consiliu regional al așezărilor israeliene din Cisiordania au prezentat incidentul drept o provocare planificată, în timpul căreia israelienii ar fi fost atacați cu pietre și artificii.

Potrivit sursei citate însă, înregistrările video distribuite pe rețelele sociale o arată jurnalista americană la pământ, în timp ce mai multe persoane mascate o lovesc cu bastoane, după care fug de la locul atacului.

Ambasadorul Israelului în SUA: Responsabilii trebuie aduși în fața justiției

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a declarat pentru CNN că persoanele care comit acte de violență în Cisiordania trebuie trase la răspundere.

Diplomatul a recunoscut însă că autoritățile israeliene trebuie să facă mai mult pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care recurg la violență împotriva palestinienilor.

Tensiunile dintre coloniștii israelieni și palestinieni sunt frecvente în Cisiordania și se accentuează în perioada recoltării măslinelor. Violențele împotriva palestinienilor au atras critici internaționale, iar organizațiile pentru drepturile omului acuză autoritățile israeliene că nu intervin suficient pentru protejarea populației.