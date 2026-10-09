Unirea Republicii Moldova cu România, readusă în discuție de Maia Sandu: „Cred că am avea mai multă securitate”

Declarațiile au fost făcute joi, la Chișinău, în cadrul Moldova Security Forum 2026, unde Maia Sandu a abordat relația cu România și perspectivele de securitate ale Republicii Moldova, relatează Interfax.

Președinta a afirmat că dezbaterea privind reunificarea celor două state există încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a populației susține această variantă.

În opinia sa, Republica Moldova ar beneficia de o securitate mai mare în cazul unirii cu România. Maia Sandu a insistat însă că principiul decisiv trebuie să rămână voința cetățenilor.

Potrivit șefei statului moldovean, unirea poate avea loc numai dacă este susținută de majoritatea populației, iar sondajele de opinie nu indică, în prezent, existența unei asemenea majorități.

Integrarea în UE rămâne proiectul susținut de majoritate

Situația este diferită în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Maia Sandu a arătat că există sprijin majoritar pentru integrarea europeană, motiv pentru care autoritățile de la Chișinău își concentrează eforturile asupra acestui obiectiv.

Președinta a admis că Uniunea Europeană nu reprezintă în sine un proiect de apărare, dar consideră că aderarea ar consolida securitatea Republicii Moldova.

Declarațiile sunt relevante și pentru România, în condițiile în care Bucureștiul este unul dintre principalii susținători ai parcursului european al statului vecin, iar relațiile economice și energetice dintre cele două țări s-au intensificat.

România, principalul partener economic al Republicii Moldova

Maia Sandu a evidențiat rolul Bucureștiului în sprijinirea Republicii Moldova și a amintit proiectele comune dezvoltate în domeniul energiei, dar și legăturile comerciale dintre cele două state.

România ocupă primul loc între destinațiile pentru mărfurile exportate de Republica Moldova și reprezintă principalul său partener economic, potrivit declarațiilor președintei moldovene.

În aceste condiții, evoluțiile din România au efecte directe și asupra Republicii Moldova, a subliniat Maia Sandu.

Relația dintre cele două state are și o componentă istorică și identitară puternică, iar subiectul unirii revine periodic în dezbaterea publică de pe ambele maluri ale Prutului. Maia Sandu deține, pe lângă cetățenia Republicii Moldova, și cetățenia română.