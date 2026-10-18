Péter Magyar invocă violențele din Franța pentru a apăra politica dură a Ungariei privind migrația: „Nu vom ceda niciunei presiuni”

Într-un mesaj publicat pe Facebook și citat de publicația maghiară Telex, politicianul a descris distrugerile drept acte de vandalism și violență care nu pot fi justificate.

Magyar susține că evenimentele din Franța ar demonstra motivele pentru care Budapesta nu intenționează să își relaxeze politica privind imigrația și controlul frontierelor externe.

„Nu vom ceda niciunei presiuni”

„Poate că acum este de înțeles pentru toată lumea de ce Ungaria susține cea mai strictă abordare posibilă în privința migrației și de ce nu vom relaxa, sub nicio presiune, protecția frontierelor noastre externe și politica noastră privind imigrația”, a transmis Péter Magyar.

El a afirmat că în timpul violențelor din Franța au fost distruse clădiri istorice, sute de polițiști au fost răniți și au fost provocate pagube materiale importante.

Politicianul maghiar a insistat totodată asupra diferenței dintre manifestațiile pașnice și actele de violență.

„Să fie clar pentru toată lumea: protestul pașnic și legal și vandalismul și violența sunt două lucruri complet diferite. Primul este un drept fundamental, iar al doilea reprezintă o infracțiune gravă”, a scris Magyar.

Péter Magyar: „Europa pe care o iubim este într-un pericol uriaș”

În același mesaj, politicianul a făcut referire și la discuțiile europene privind migrația, susținând că la recentul summit al Uniunii Europene ar fi devenit evident că majoritatea statelor europene doresc o schimbare față de politicile anterioare în acest domeniu.

„Europa pe care o iubim cu toții este astăzi într-un pericol uriaș. Este și responsabilitatea noastră să contribuim la păstrarea bătrânului continent, pentru copiii și nepoții noștri, drept cel mai plăcut loc din lume. Europa poate conta pe Ungaria”, a mai transmis acesta.

Magyar și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea cu poporul francez.

Aproximativ 550.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța

Declarațiile vin după protestele de sâmbătă din mai multe orașe franceze. Manifestațiile au început în mare parte pașnic, dar în unele zone s-au transformat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și distrugeri.

Potrivit cifrelor prezentate de Telex, aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestații, iar poliția a reținut aproximativ 1.200 de oameni.

Premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că aproximativ 150 de polițiști au fost răniți în timpul tulburărilor.

În mai multe orașe, manifestanți implicați în violențe au incendiat mașini și clădiri și s-au confruntat cu forțele de ordine.

Protestele au pornit de la revendicări sociale și din educație

Telex subliniază că Péter Magyar nu a menționat în mesajul său faptul că protestele din Franța au izbucnit în principal pe fondul problemelor legate de costul vieții și de situația din sistemul de educație.

Majoritatea celor peste jumătate de milion de participanți au manifestat pașnic, potrivit publicației maghiare, violențele producându-se în paralel cu demonstrațiile și implicând confruntări între poliție și o parte dintre protestatari.