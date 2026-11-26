Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Péter Magyar a descris negocierile privind bugetul UE pentru perioada 2028 – 2034 drept o etapă decisivă.

„Acum începe adevărata bătălie”, a declarat acesta, potrivit publicației maghiare Telex.

Magyar a precizat că guvernul de la Budapesta nu va susține nicio propunere care ar diminua fondurile rezervate Ungariei sau ar impune contribuții financiare suplimentare.

Autoritățile ungare solicită menținerea unui nivel de finanțare comparabil cu cel din actualul exercițiu bugetar pentru două dintre politicile tradiționale ale Uniunii: politica de coeziune și politica agricolă comună.

Aceste domenii sunt esențiale și pentru România, care beneficiază de fonduri europene destinate dezvoltării regionale, infrastructurii și agriculturii.



Finanțarea Ucrainei, un nou punct de dispută

Un alt subiect controversat îl reprezintă posibilitatea corelării negocierilor bugetare cu sprijinul financiar acordat Ucrainei.

Potrivit Telex, mai mulți lideri europeni, între care cancelarul german Friedrich Merz, susțin abordarea celor două teme în cadrul unui acord mai amplu.

Péter Magyar a declarat însă că Ungaria, alături de alte state membre, a transmis că nu poate accepta condiționarea negocierilor privind bugetul multianual de deciziile referitoare la finanțarea Ucrainei.

Poziția reflectă divergențele dintre guvernele europene în privința priorităților financiare ale Uniunii pentru următorii șapte ani.

Budapesta caută sprijinul statelor din Europa Centrală

Péter Magyar a anunțat consultări cu grupul informal „Prietenii Coeziunii”, care reunește lideri din 17 dintre cele 27 de state membre ale UE.

De asemenea, Ungaria menține contacte cu partenerii din Grupul de la Vișegrad, format din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria.

Scopul acestor discuții este coordonarea pozițiilor privind protejarea fondurilor de coeziune și reprezentarea intereselor statelor din Europa Centrală.

Negocierile continuă. Un acord nu este așteptat la actualul summit

Bugetul european pentru perioada 2028 – 2034 reprezintă principalul subiect al reuniunii de la Bruxelles.

Primele propuneri au urmărit acordarea unei ponderi mai mari unor domenii precum competitivitatea economică, în timp ce variantele ulterioare au încercat să limiteze reducerile finanțării pentru politicile tradiționale.

Un acord final nu este așteptat la summitul început joi. Președintele Consiliului European, António Costa, urmărește obținerea unui compromis până la sfârșitul anului, fiind planificată și o nouă reuniune în decembrie.