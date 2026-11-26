Israel Katz a declarat că, în cazul în care Hamas nu se dezarmează și nu acceptă demilitarizarea Fâșiei Gaza, în conformitate cu planul președintelui american Donald Trump, armata israeliană va interveni din nou în enclava palestiniană.

„Fie Hamas se dezarmează de bunăvoie, iar Fâșia Gaza este demilitarizată în conformitate cu planul președintelui american Donald Trump, fie Forțele de Apărare ale Israelului o vor dezarma lansând Operațiunea „Carul lui Ghedeon II”, ceea ce presupune, din nou, strămutarea unui milion de locuitori din Gaza către sud și curățarea terenului, după modelul aplicat la Rafah și Beit Hanoun”, a transmis oficialul israelian, citat de The Times of Israel.

Tensiuni între Israel și Washington privind planul de tranziție

În luna iulie, Hamas a acceptat foaia de parcurs a Consiliului pentru Pace privind dezarmarea, plan care prevede predarea treptată a armelor pe măsură ce Israelul își retrage trupele din Fâșia Gaza. Premierul Benjamin Netanyahu a respins însă acest cadru, argumentând că Hamas trebuie să se dezarmeze complet înainte de orice retragere militară israeliană.

Tensiunile pe această temă au ieșit la iveală și la începutul săptămânii. Luni, trimisul special al SUA, Jared Kushner, a avertizat că Israelul riscă să ajungă la „statutul de paria global” dacă nu își schimbă abordarea față de Gaza.

Bilanțul războiului

Deși a trecut un an de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului încheiat în octombrie 2025, Israelul a continuat să desfășoare atacuri în Fâșia Gaza, eliminând în utlimele zile trei oficiali Hamas, doi din serviciile de securitate și unul din Educație.

Bilanțul victimelor indică faptul că cel puțin 1.600 de palestinieni și cinci soldați israelieni au fost uciși de la armistițiul din octombrie 2025.

Bilanțul total al războiului început în urma atacului din 7 octombrie 2023, când militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat peste 250 de ostatici, se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.