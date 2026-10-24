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Proteste masive anunțate în Franța sâmbătă. Statul pregătește o operațiune de securitate de amploare

Autoritățile din Franța se mobilizează pentru protestele masive care sunt așteptate. După o săptămână de manifestații în mai multe orașe și, inclusiv, în Paris, studenții au anunțat că punctul culminant ar putea avea loc în această seară.
Proteste masive anunțate în Franța sâmbătă. Statul pregătește o operațiune de securitate de amploare
Coralia Frigea
24 oct. 2026, 14:40, Știri externe
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Forțele de securitate franceze s-au pus „pe poziții” în Paris și se pregătesc pentru protestele care urmează să înceapă. Autoritățile iau în calcul ca manifestațiile studenților să degenereze în violențe, iar ministrul de Interne, Laurent Nunez, a îndemnat poliția să fie „extrem de reactivă”.

Avertismentul lui Nunez vine în contextul în care la protestele din ultimele săptămâni au fost prezente mai multe persoane care au provocat incidente sau jafuri.

În ce constau mobilizările

Un echipaj dintr-o unitate militară antiteroristă a fost surprinsă în timp ce patrula pe Bulevardul Champs-Élysées, iar dube ale poliției înconjurau Arcul de Triumf, în încercarea de proteja cele mai faimoase obiective turistice ale Parisului.

Ministerul de Interne al Franței a mobilizat pentru sâmbătă peste 70.000 de polițiști la nivel național, cu 10.000 mai mult decât cu o săptămână în urmă.

„Trebuie să fim extrem, extrem de vigilenți. Primim numeroase apeluri la tulburări din partea grupurilor politice și, pur și simplu, din partea infractorilor”, a transmis Nunez. „Va fi o zi lungă.”

Magazine, muzee și opera, închise sâmbătă seară

Mai mulți comercianți din Paris și-au baricadat vitrinele, cu intenția de a se pregăti pentru eventuale acte de vandalism sau jafuri din timpul protestelor. Inclusiv în magazinele de lux au fost impuse măsuri de securitate mai stricte.

Asociațiile patronale franceze au îndemnat magazinele să rămână închise după ce, weekend-ul trecut, mii de spații comerciale au fost avariate sau jefuite, în toată țara.

Luvrul, Muzeul d’Orsay și Opera din Paris își vor închide porțile pe durata protestelor, iar alte 20 de stații de metrou vor fi indisponibile.

Locația principală a manifestației a rămas încă neclară, după ce poliția a încercat să-i îndepărteze pe organizatori de centrul orașului, către periferia sud-estică a Parisului.

„Traseul declarat prezintă riscuri serioase de tulburare a ordinii publice, în special din cauza concentrației ridicate de afaceri similare cu cele vizate în weekendul din 17-18 octombrie”, a transmis prefectura de poliție din Paris.

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