Un ucrainean care încerca să traverseze înot Nistrul, lovit cu vâslele de grăniceri. Doi agenți, reținuți în Republica Moldova

Incidentul s-a produs pe 15 octombrie, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, citată de Suspilne.

Doi grăniceri ucraineni, aflați într-o ambarcațiune cu motor, au trecut frontiera în Republica Moldova în timp ce încercau să rețină un cetățean ucrainean care traversa înot râul Nistru.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cum bărbatul încearcă să scape de grăniceri, care îl urmăresc cu barca și îl lovesc cu vâslele. Mai mulți martori aflați pe mal au filmat incidentul și au strigat la cei doi agenți, după cum se poate observa în imaginile distribuite pe rețelele de socializare.

Bărbatul, internat cu comoție cerebrală

Cetățeanul ucrainean, în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev, a fost internat la Spitalul Raional Soroca, în secția de traumatologie, după ce a suferit mai multe lovituri la nivelul capului.

Medicul traumatolog Dorin Jamba a declarat pentru TVR Moldova că pacientul era conștient în momentul internării, dar prezenta dureri de cap, amețeli și tremur generalizat.

„A fost lovit de mai multe ori în cap, nu știu, cu vâslele sau cu ce au fost. Când a ajuns la spital era deja conștient, cu durere de cap, amețeli, tremur generalizat. Acum starea lui este stabilă, starea generală satisfăcătoare și o să mai stea câteva zile sub tratament”, a explicat medicul.

Doi grăniceri ucraineni, reținuți. A fost deschis un dosar penal

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis că o patrulă de intervenție s-a deplasat la locul incidentului și i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni, care au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți.

Cazul a fost înaintat Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, infracțiune prevăzută de articolul 362 din Codul penal al Republicii Moldova.

„În privința celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competențelor instituțiilor responsabile”, a precizat instituția.

Explicația autorităților ucrainene: Barca ar fi fost împinsă de curenți spre Republica Moldova

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat pentru Suspilne că agenții au observat un bărbat care încerca să traverseze înot Nistrul și au pornit în urmărirea acestuia cu o barcă.

Potrivit oficialului, grănicerii au reușit să îl ajungă din urmă, în ciuda rezistenței opuse de bărbat, însă motorul ambarcațiunii s-ar fi oprit din cauza nivelului scăzut al apei.

Ulterior, curenții ar fi împins barca spre malul moldovenesc, unde un grup de persoane ar fi tras ambarcațiunea pe teritoriul Republicii Moldova.

Demcenko a precizat că autoritățile ucrainene au deschis o anchetă internă și au discutat deja cu reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

„În acest moment, a avut deja loc o întâlnire între reprezentanții autorităților de frontieră cu partea moldovenească în legătură cu această situație și a existat un schimb de informații din partea noastră și din partea moldovenească”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Oficialul ucrainean a mai precizat că autoritățile de la Kiev nu cunosc, deocamdată, locul în care se află cetățeanul ucrainean reținut de polițiștii moldoveni.

De asemenea, acesta a spus că informațiile privind situația celor doi grăniceri ucraineni vor putea fi comunicate ulterior.