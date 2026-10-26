Modificări în circulația trenurilor spre Timișoara și Budapesta. Călătorii vor fi preluați cu autobuze

Pe anumite tronsoane, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto, iar unele trenuri vor circula pe rute alternative.

Potrivit CFR Călători, modificările au fost solicitate de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, și vizează trenuri care asigură legături între București, Timișoara, Arad și Budapesta.

Modificări pentru trenurile București – Timișoara – Budapesta

În perioada 20-25 noiembrie, călătorii trenului IR 72, care circulă pe ruta București Nord – Craiova – Caransebeș – Timișoara Nord – Curtici – Budapesta Keleti, vor fi transportați între București și Caransebeș cu trenul IR 12072. Acesta pleacă din București Nord la ora 05:29 și ajunge la Caransebeș la ora 13:56. Între Caransebeș și Timișoara Nord, pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto, urmând să își continue călătoria cu trenul IR 72 spre Budapesta.

În sens invers, pentru trenul IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, în perioada 20-25 noiembrie, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto între Timișoara Nord și Caransebeș. De la Caransebeș, aceștia vor continua călătoria cu trenul IR 12073, care pleacă la ora 14:25 și ajunge în București Nord la ora 23:50.

Trenuri redirecționate pe rute alternative

În perioada 20-25 noiembrie, trenul IR 78 București Nord – Budapesta Keleti va circula pe o rută alternativă între București și Arad, cu trenul IR 12078, pe traseul București Nord – Craiova – Filiași – Târgu Jiu – Simeria – Arad. Trenul pleacă din București Nord la ora 21:19 și ajunge la Arad la ora 09:14. Între Timișoara Nord și Arad, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Pentru trenul IR 79, care circulă din Budapesta Keleti spre București Nord, modificările se aplică în perioada 20/21-25/26 noiembrie. Călătorii vor fi transportați cu trenul IR 12079 pe ruta alternativă Arad – Simeria – Târgu Jiu – Filiași – Craiova – București Nord. Trenul pleacă din Arad la ora 20:11 și ajunge în București Nord la ora 08:23. Între Arad și Timișoara Nord, transportul se va face cu mijloace auto.

Modificări și pentru trenurile București – Arad

În perioada 20-25 noiembrie, la trenul IR 16099 București Nord – Caransebeș – Timișoara Nord – Arad, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto între Caransebeș și Arad.

În sens invers, pentru trenul IR 16098 Arad – Timișoara Nord – Caransebeș – București Nord, în perioada 21-26 noiembrie, transportul călătorilor între Arad și Caransebeș se va face tot cu mijloace auto.

CFR Călători precizează că vor exista modificări și în circulația unor trenuri Regio, pentru care se vor efectua transbordări. Detaliile vor fi comunicate la nivel local, în stațiile de cale ferată.