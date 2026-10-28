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Cristela Georgescu acuză încălcarea drepturilor fundamentale după prelungirea arestului lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu a acuzat încălcarea drepturilor fundamentale și a criticat modul în care informațiile despre dosarele soțului său ajung în presă, după ce Curtea de Apel București a decis miercuri prelungirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Ea a susținut că familia sa este supusă unei „terori psihologice” prin supravegherea video a locuinței.
Cristela Georgescu acuză încălcarea drepturilor fundamentale după prelungirea arestului lui Călin Georgescu
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 21:23, Politic
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Într-un mesaj publicat miercuri, 28 octombrie, pe pagina de Facebook Călin Georgescu, Cristela Georgescu a afirmat că apărarea ar trebui să primească pe cale oficială informațiile referitoare la dosar înainte ca acestea să apară în presă.

„Nu este prima dată când elemente confidențiale din dosare, date personale, declarații ale martorilor sau informații privind decizii ale instanțelor ajung în presă înainte de a fi comunicate apărării”, a scris aceasta.

Cristela Georgescu a susținut că situația ridică întrebări privind respectarea confidențialității, a procedurilor legale și a dreptului la apărare. Ea a afirmat, de asemenea, că diferențele de tratament ar fi apărut după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Acuzații privind supravegherea familiei

În mesajul său, Cristela Georgescu a declarat că va continua să facă publice la nivel internațional ceea ce consideră a fi abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale.

Ea a reclamat inclusiv supravegherea video a locuinței familiei, pe care a descris-o drept o formă de „tortură psihologică” ce ar afecta inclusiv copiii minori.

„Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectivă. Justiția corectă și independentă oferă aceleași garanții fiecărui român, indiferent de numele său sau de contextul politic”, a transmis Cristela Georgescu.

Reacția vine după ce miercuri Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Călin Georgescu. Judecătorii au dat această decizie după o ședință de aproape două ore.

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