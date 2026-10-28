Ucraineanul suspectat de implicare în sabotajul de la Carfil a fost arestat în Polonia

Anunțul a fost făcut miercuri de comisarul Krzysztof Wrześniowski, purtătorul de cuvânt al comandantului Biroului Central de Investigații al Poliției din Polonia, relatează Radio ZET. Potrivit informațiilor prezentate de poliția poloneză, pe baza concluziilor autorităților române, cetățeanul ucrainean ar fi ajutat la pregătirea incendiului provocat în 14 septembrie pe platforma industrială din Brașov.

DIICOT a anunțat luni că, împreună cu SRI, a documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini, doi cetățeni belaruși și unul ucrainean, despre care anchetatorii susțin că ar face parte dintr-o rețea de sabotaj.

Ancheta a început după incendiul izbucnit în septembrie pe o platformă industrială din municipiul Brașov, în imediata apropiere a societății Carfil SA, filială a ROMARM.

Cei doi cetățeni belaruși au fost arestați preventiv în Germania. În cazul ucraineanului localizat în Polonia, instanța a dispus arestarea preventivă pentru șapte zile. Potrivit informațiilor publicate miercuri, acesta a refuzat predarea către autoritățile române.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.