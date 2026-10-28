Primăria Capitalei anunță că 6 milioane de luminițe vor împodobi bulevardele Bucureștiului. Când se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției

„6 milioane de luminițe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei”, a transmis Primăria Municipiului București (PMB), într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, Compania Municipală Iluminat Public București a început luni seară montarea decorațiunilor de Crăciun, folosind instalațiile pe care le are deja în depozite.

„Vom avea plase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigant, de 80 cm diametru”, a precizat Primăria Capitalei.

Lucrările se desfășoară pe timpul nopții, pentru a nu afecta traficul rutier.

„În primele două nopți au acționat pe Bd. Lascăr Catargiu și Șos. Kiseleff. Continuă, în noaptea aceasta, pe Șos Kiseleff”, a precizat Primăria Capitalei.

Ulterior, instalațiile vor fi montate treptat pe Șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Magheru și Bulevardul I.C. Brătianu, precum și în Piața Romană și Piața Constituției.

Primăria Capitalei a anunțat că iluminatul festiv va fi aprins pe 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Luminițele vor rămâne aprinse până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, care are loc pe 7 ianuarie.