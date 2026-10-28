O elevă a fost trimisă în judecată după ce a împins o profesoară. Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, la o școală din Sectorul 1

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București, săptămâna trecută au fost finalizate cercetările privind cazul din octombrie 2024.

Astfel, procurorul a decis trimiterea în judecată în stare de libertate a elevei, care la momentul incidentului avea vârsta de 14 ani.

În urmă cu doi ani, în timp ce se afla la Școala Gimnazială nr. 5 din Sectorul 1, eleva a împins o profesoară, care a căzut și s-a lovit în zona capului și a umerilor.

În urma leziunilor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de aproximativ o săptămână.