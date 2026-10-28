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Protest al transportatorilor turci la granița cu Bulgaria. Avertisment MAE pentru șoferii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează transportatorii de marfă români că un protest spontan al transportatorilor turci îngreunează traficul la două puncte de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria. Acțiunea are loc pe o perioadă nedeterminată, iar cozile s-au format pe ambele sensuri de mers.
Protest al transportatorilor turci la granița cu Bulgaria. Avertisment MAE pentru șoferii români
Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 22:53, Social
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Potrivit MAE, sunt afectate punctele de frontieră Hamzabeyli–Lesovo și Kapikule–Kaptan Andreevo. Traficul este în continuare deschis, însă circulația se desfășoară cu dificultate din cauza cozilor.

Autoturismele și autocarele pot traversa frontiera, în timp ce transportatorii de marfă sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților turce și să se asigure că au suficiente rezerve de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile.

Românii care se confruntă cu o situație dificilă, cu caracter de urgență, pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Istanbul: +90 533 542 0695.

 

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