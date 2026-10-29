Bolojan, despre securiștii de la Timișoara din decembrie 1989: Au fost acolo la ordin

Deși anterior, Ilie Bolojan a mai tratat acest subiect, premierul și-a amintit, de această dată, de militarii dislocați în Timișoara, în acele zile.
Acesta era student în anul II la Facultatea de Mecanică a Institutul Politehnic „Traian Vuia”, actuala Universitate Politehnica Timișoara (UPT).
„Mi-aduc aminte de cele câteva zile în care am fost în Timișoara pentru că, luni seara, complexul studențesc – eram student în Căminul 15 – a fost evacuat, am fost trimis toți studenții, ca să nu mai fie o masă de oameni care să mai îngroașe rândurile celor care erau nemulțumiți”, spune Bolojan.
„Îmi aduc aminte o imagine. Sâmbătă, duminică dimineața, un lanț de militari. Al doilea rând, în spatele militarilor, un lanț de oameni din Ministerul de Interne și, în spatele lor, un lanț de civili”, povestește Bolojan.
Bolojan a afirmat că aceștia „erau în haine civile, dar era clar că aveau un rang”.
„Asta a fost expunerea. Oamenii au fost acolo, cum să vă spun, «la ordin»”, spune Bolojan.
„Militarii aia care erau în termen, au fost aruncați acolo în față. Da, în mod evident, că fiecare, pentru ceea ce facem, avem o răspundere pentru treaba asta, eu am fost de cealaltă parte”, spune Bolojan.
Acesta a fost confruntat cu faptul că atunci când există putere politică, ar trebui să fie date decizii care să respecte acea linie.
„Era bine să dăm o lege a Lustrației în anii `90, să clarificăm lucrurile, și sigur, în anumite zone, unde au fost anumite răspunderi, să existe o clarificare, pentru că, v-am spus, cu cât de o zonă e mai mult gri, cu atât lucrurile sunt mai complicate”, a declarat Bolojan.
Legea Lustrației este o măsură legislativă menită să limiteze temporar accesul la funcții publice pentru cei care au servit structurile de putere sau represive ale unui regim dictatorial, cum este, în acest caz, regimul comunist.