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Bolojan anunță că PNL va fi într-o „opoziție serioasă”, dar nu va bloca proiectele care respectă angajamentele bugetare ale României

Fostul premier al României și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, într-un interviu pentru Digi24, că liberalii vor fi în Opoziție, dar nu vor bloca proiectele Guvernului care respectă angajamentele asumate de România privind stabilitatea bugetară. Bolojan a precizat că partidul va monitoriza activitatea Executivului, va critica măsurile pe care le consideră nepotrivite și va propune soluții.
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23 oct. 2026, 21:30, Politic
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Într-un interviu acordat vineri pentru Digi24, fostul premier Ilie Bolojan a afirmat că PNL va susține proiectele guvernamentale care respectă angajamentele României și contribuie la stabilitatea economică, fără a renunța la rolul de partid de opoziție.

„În condițiile în care guvernul vine cu proiecte care se încadrează în angajamentele pe care România și le-a asumat, care țin de stabilitatea noastră bugetară, care este o condiție a stabilității economice, nu vom bloca astfel de proiecte”, a spus Bolojan pentru Digi24.

Pe de altă parte, în cazul inițiativelor pe care le consideră nepotrivite, PNL va critica măsurile propuse și va veni cu alternative, a explicat el.

„În condițiile în care vom vedea că se vine cu proiecte care nu sunt în regulă, vom taxa cele proiecte, vom monitoriza tot ceea ce se face la nivel guvernamental, vom propune soluții. Partidul Național Liberal va fi în opoziție, fără doar și poate, cuprinzând toate pârghiile pe care le are un partid de Opoziție cu ponderarea pe care o avem în Parlament”, a afirmat Bolojan. 

Întrebat ce fel de opoziție va face PNL, dacă va fi una constructivă sau una dură, Ilie Bolojan a afirmat că nu agreează această distincție. În plus, liberalul a invocat și protocolul de colaborare parlamentară cu USR, precizând că cele două formațiuni vor acționa împreună.

„Faptul că avem un protocol de colaborare în parlament cu USR arată că vom acționa în comun și nu de declarații aveți nevoie, ci de atitudini. Astea le vom valida sau invalida în perioada următoare. PNL va fi într-o Opoziție serioasă”, a conchis președintele PNL.  

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