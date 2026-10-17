Scandalul privind noul stadion din Timișoara continuă. Alfred Simonis, despre explicațiile lui Bolojan și ale lui Fritz privind blocarea proiectului: Extrem de puerile

„Am citit declarațiile premierului demis Ilie Bolojan și ale primarului demis Dominic Fritz legate de blocarea, timp de câteva luni, a proiectului noului stadion „Dan Păltinișanu”. Explicațiile sunt extrem de puerile”, a scris Alfred Simonis pe Facebook.

Potrivit acestuia, premierul interimar Ilie Bolojan spunea vineri „că proiectul s-a deblocat atunci când au existat bani. Adică, în mai, când a fost la Timișoara, nu se găseau banii pe care Guvernul urma să îi aloce în 2028–2029, iar în august, după doar trei luni, brusc, a fost găsită finanțarea pentru… 2028–2029. Interesant cum funcționează finanțele publice în România! Și asta în condițiile în care, timp de cel puțin un an, dacă nu doi, Consiliul Județean Timiș va asigura finanțarea construcției noii arene”.

Stadionul din Oradea, „la pachet cu cel din Timișoara”

„Cererea lui Fritz l-a ajutat însă pe Bolojan să aștepte până în august, atunci când s-au terminat litigiile pentru viitorul stadion din Oradea. Astfel a putut să anunțe proiectul de acolo. Și să pună și Timișoara, la pachet”, afirmă președintele Consiliului Județean Timiș.

În ceea ce-l privește pe Dominic Fritz, Simonis spune că „acesta pare să-și fi amintit de stadionul «Dan Păltinișanu» abia după ce a plecat de la Primăria Timișoara. Astăzi, după 6 ani de tăcere, ne spune că a fost dintotdeauna un mare susținător al reconstruirii arenei. Interesantă această preocupare, mai ales dacă ne amintim că același Dominic Fritz susținea că are semne de întrebare în privința stadionului din cauza costurilor foarte mari”.

Cu toate acestea, Alfred Simonis nu contestă dreptul lui Dominic Fritz de a-și schimba opinia.

„Dar între a susține un proiect prin declarații și a contribui concret la realizarea lui există o diferență. Și atunci apare o întrebare cât se poate de simplă: dacă își dorea atât de mult construirea stadionului, de ce nu a încercat să îl convingă pe premier să anunțe chiar la Timișoara deblocarea investiției?”, continuă el.

„Ar fi fost o veste excelentă pentru oraș și, până la urmă, un succes pe care Fritz l-ar fi putut revendica liniștit. Nu cred că l-ar fi deranjat să apară într-o fotografie alături de premier, anunțând că Timișoara va avea, în sfârșit, un stadion nou”, adaugă președintele Consiliului Județean Timiș.

Bolojan și Fritz „s-ar fi pus de acord pentru blocarea proiectului”

Dominic Fritz „ne explică cât de mult a susținut proiectul și cât de indignat este că cineva îl bănuiește că ar fi pus umărul nu la construirea stadionului, ci la blocarea lui. Iar cei doi par să se fi pus de acord, legat de blocarea stadionului”, a conchis Alfred Simonis.

Sâmbătă, Fritz a scris că Simonis „e obsedat de idea să fie un soi de ctitor unic al stadionului, un naș suprem al sportului local” și că „îl roade teribil că guvernul interimar PNL-USR-UDMR a fost cel care a deblocat stadionul Dan Păltinișanu”.