Rusia a atacat un tren de pasageri în Ucraina. Cel puțin 13 morți și cinci răniți

Rusia a atacat gara principală din orașul ucrainean Dnipro cu o dronă cu motor cu reacție. Aparatul a lovit peronul unde se aflau pasagerii unui tren care urma să plece spre Zaporijia, în sudul Ucrainei, potrivit companiei feroviare de stat Ukrzalizniția, citată de The Kyiv Independent.

Compania feroviară ucraineană a transmis că fusese emisă o alertă aeriană și că pasagerii fuseseră avertizați că pericolul se intensificase. Cu toate acestea, oamenii au rămas pe peron. Echipele de salvare au ajuns la fața locului imediat după atac.

Guvernatorul și primarul au confirmat victimele

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a anunțat pe Telegram că cel puțin cinci persoane au fost rănite în atac.

Primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, a transmis, la rândul său, că numeroase persoane au murit și au fost rănite. Bilanțul inițial comunicat de autorități este de cel puțin 13 morți și cinci răniți.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra căilor ferate din Ucraina, vizând inclusiv trenuri de pasageri. În septembrie, o dronă rusească a atacat un tren în regiunea Mikolaiv, iar în august, doi mecanici de locomotivă au fost uciși într-un alt atac.