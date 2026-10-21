Cel puțin 153 de morți după ce o dronă a lovit o piață dintr-o regiune disputată de Sudan și Sudanul de Sud. Explozia a provocat un incendiu devastator

Atacul s-a produs luni, 19 octombrie, în jurul orei 11:00, în zona pieței Amiet, situată la nord de orașul Abyei, potrivit agenției Associated Press. Yohanna Akol Ngor, ministrul interimar al Informațiilor din administrația locală, a declarat că numărul morților continua să crească, în timp ce incendiul declanșat de explozie ardea încă marți. Depozitul lovit aproviziona cu combustibil întreprinderile și comercianții din regiune. „Este o situație îngrozitoare și șocantă”, a declarat oficialul pentru AP.

Armata sudaneză recunoaște atacul, dar contestă că ar fi vizat civili

Un ofițer superior al armatei sudaneze a confirmat, sub protecția anonimatului, că forțele militare au efectuat luni un atac cu dronă. Potrivit acestuia, țintele ar fi fost autocisterne venite din Sudanul de Sud, care transportau combustibil destinat Forțelor de Sprijin Rapid (RSF), gruparea paramilitară aflată în război cu armata sudaneză.

Ofițerul a susținut că persoanele ucise erau membri RSF sau persoane implicate în contrabanda cu combustibil. „Nu vizăm civili”, a declarat acesta. Associated Press precizează că nu a putut verifica independent identitatea victimelor sau natura țintelor atacate.

A drone strike near a market in Abyei has killed at least 150 people. Fighting between Sudan and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has intensified in recent days, as Khartoum accuses the RSF of hiding in the disputed region near South Sudan. https://t.co/dN3xcIqZPM — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2026

Ministerul de Externe din Sudanul de Sud a acuzat, la rândul său, armata sudaneză că a lovit mai multe zone ale pieței, provocând victime civile și distrugeri importante. Autoritățile de la Juba l-au convocat pe ambasadorul Sudanului pentru a protesta față de incident.

ONU confirmă victime civile și avertizează că bilanțul ar putea crește

Secretarul general al ONU a condamnat marți atacurile cu drone din apropierea pieței Amiet și a localității Todach. Organizația a anunțat că zeci de civili, inclusiv femei și copii, au fost uciși, iar numeroase alte persoane au fost rănite. ONU nu a atribuit oficial responsabilitatea atacurilor uneia dintre părțile implicate în conflict.

De asemenea, mai multe persoane sunt încă dispărute, ceea ce ar putea duce la creșterea bilanțului victimelor. Forța ONU de menținere a păcii din Abyei (UNISFA) a mobilizat echipe medicale, pompieri și unități de intervenție rapidă pentru evacuarea răniților și limitarea incendiului.

Răniți cu arsuri grave, tratați de Medici Fără Frontiere

Organizația Medici Fără Frontiere (MSF) a anunțat că peste 20 de răniți au fost transportați la Spitalul Ameth Bek. Printre pacienți se află persoane în stare critică și victime cu arsuri.

„Până acum am primit peste 20 de pacienți, inclusiv mai multe cazuri critice. Au fost internați și pacienți cu arsuri”, a declarat medicul Christian Lindauer, responsabil pentru activitățile medicale ale MSF în spital. Organizația umanitară a cerut încetarea atacurilor împotriva civililor și infrastructurii civile, avertizând asupra dificultăților de acces la servicii medicale în regiune.

Disputa pentru regiunea Abyei

Abyei este o regiune bogată în petrol, aflată la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud. Statutul teritoriului a rămas nerezolvat după acordul de pace din 2005 și după obținerea independenței Sudanului de Sud, în 2011.

Populația Ngok Dinka susține, în majoritate, alipirea regiunii la Sudanul de Sud, în timp ce comunitățile nomade Misseriya favorizează apartenența la Sudan. Piața Amiet reprezintă un important centru comercial pentru ambele comunități.

Atacul intervine pe fondul războiului început în aprilie 2023 între armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid, conflict care a devastat zone întinse ale Sudanului și a destabilizat regiunile de frontieră.