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Rebelii houthi avertizează companiile aeriene să evite aeroporturile și spațiul aerian al Arabiei Saudite, după atacul soldat cu 12 morți la Riad

Rebelii houthi din Yemen au avertizat duminică companiile aeriene, pasagerii și angajații aeroporturilor să evite aeroporturile din Arabia Saudită.
Rebelii houthi avertizează companiile aeriene să evite aeroporturile și spațiul aerian al Arabiei Saudite, după atacul soldat cu 12 morți la Riad
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 14:53, Știri externe
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Avertismentul rebelilor houthi vine la o zi după atacul asupra aeroportului internațional din Riad, în urma căruia 12 persoane au murit și peste 300 au fost rănite, conform Reuters.

A fost cel mai sângeros atac de acest fel din Arabia Saudită din ultimul deceniu și a avut loc pe fondul intensificării luptelor dintre rebelii houthi, susținuți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de Arabia Saudită.

„Reînnoim avertismentul adresat tuturor companiilor aeriene, specialiștilor, angajaților, lucrătorilor și călătorilor de a nu utiliza aeroporturile și spațiul aerian al Arabiei Saudite, deoarece acestea sunt expuse atacurilor și au devenit zone de operațiuni pentru forțele noastre, cu excepția aeroporturilor din orașele sfinte Mecca și Medina”, au transmis rebelii houthi într-o postare pe X.

„Îndemnăm pe toată lumea să trateze cu seriozitate avertismentele noastre, iar Arabia Saudită poartă responsabilitatea pentru orice interceptare eșuată”, au adăugat aceștia.

Arabia Saudită și-a intensificat operațiunile militare în Yemen în ultimele săptămâni, atacând pozițiile rebelilor houthi și sprijinind o contraofensivă a forțelor guvernamentale. Acțiunile au venit după ce rebelii au ocupat, luna trecută, mai multe zone strategice de pe coasta Mării Roșii.

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în calcul să participe la atacurile Arabiei Saudite împotriva rebelilor houthi. Luptele din Yemen s-au intensificat pe fondul războiului împotriva Iranului, declanșat în februarie de SUA și Israel.

Atacul de sâmbătă a fost al treilea asupra aeroportului internațional din Riad într-o singură săptămână. Cele 12 persoane ucise sunt patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte un cetățean din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, potrivit autorităților saudite.

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