12 morți și sute de răniți în Arabia Saudită, în cel mai devastator atac de la începutul războiului. Aeroportul din Riad, lovit. Trump ia în calcul intervenția militară a SUA

UPDATE Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 309 rănite într-un atac asupra unui aeroport internațional din capitala Arabiei Saudite, Riad, potrivit autorităților locale, la câteva zile după ce gruparea Houthi din Yemen a afirmat că a efectuat atacuri similare asupra acestui nod aerian.

Un martor aflat în aeroport a declarat pentru Reuters că a văzut o explozie, urmată de scene de panică. Mai multe persoane zăceau rănite la pământ, în interiorul terminalului.

Mohammed al-Bukhaiti, un oficial de rang înalt al mișcării Houthi, susținută de Iran, a revendicat atacul și a declarat că acesta reprezintă o ripostă la bombardamentele saudite asupra Yemenului.

Cel mai sângeros atac din Golf de la începutul războiului

Lovitura reprezintă, potrivit informațiilor inițiale, atacul cu cele mai multe victime înregistrat într-o țară arabă din Golf de la declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în februarie 2026.

Arabia Saudită este unul dintre principalii actori politici, economici și militari ai regiunii, iar un atac asupra infrastructurii aeroportuare din capitală ridică noi semne de întrebare privind capacitatea sistemelor de apărare de a proteja obiectivele strategice.

Cine sunt rebelii Houthi și de ce atacă Arabia Saudită

Rebelii Houthi controlează o parte importantă a Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, și beneficiază de sprijin politic și militar din partea Iranului.

Gruparea se află de mai mulți ani în conflict cu Arabia Saudită, care a condus o coaliție militară împotriva rebelilor începând din 2015.

Houthi au lansat în repetate rânduri rachete și drone asupra unor obiective saudite, inclusiv aeroporturi, instalații petroliere și infrastructură civilă.

Rebelii au devenit un actor important și în criza de securitate din Marea Roșie, unde atacurile asupra navelor comerciale au provocat perturbări ale transportului maritim internațional.

Trump ia în calcul intrarea SUA în războiul împotriva rebelilor Houthi

La scurt timp după atac, președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști, în fața Casei Albe, dacă Statele Unite intenționează să participe la bombardamentele saudite împotriva rebelilor Houthi.

„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre recentul atac, așa că vom lua o decizie. Ne mișcăm foarte repede”, a declarat Trump.

Aeroportul din Riad, paralizat. Zboruri anulate și avertismente ale ambasadelor

Atacul a determinat suspendarea operațiunilor pe Aeroportul Internațional Regele Khalid.

Potrivit platformei Flightradar24, toate zborurile către Riad fuseseră fie anulate, fie redirecționate. La un moment dat, singura aeronavă observată în apropierea aeroportului era un elicopter.

Kuwait Airways a anunțat anularea curselor către și dinspre capitala saudită, invocând închiderea aeroportului din cauza situației de securitate.

Etihad Airways și Qatar Airways au anulat, de asemenea, mai multe zboruri, unele dintre restricții fiind extinse până luni.

Ambasada Statelor Unite la Riad le-a recomandat ferm cetățenilor americani să evite aeroportul și împrejurimile acestuia.

Avertismente similare au fost emise de reprezentanțele diplomatice ale Marii Britanii, Irlandei și Canadei.

Al treilea atac într-o săptămână

Aeroportul din Riad fusese deja vizat de două atacuri în cursul acestei săptămâni, soldate cu patru morți.

Atacurile precedente au scos la iveală vulnerabilități ale sistemului de apărare saudit, în condițiile în care regatul desfășoară operațiuni militare împotriva rebelilor Houthi.

Gruparea din Yemen a revendicat atacurile anterioare și a avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian saudit, pe care l-a declarat zonă de operațiuni militare.

Amenințările au venit după ce guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită a lansat, la începutul lunii octombrie, o ofensivă împotriva rebelilor.

Confruntările se desfășoară inclusiv în apropierea Mării Roșii și a strâmtorii Bab el-Mandeb, rută strategică pentru comerțul internațional și transporturile de petrol.

Atacurile amenință și marile conferințe internaționale din Arabia Saudită

Noua lovitură asupra aeroportului intervine cu puțin timp înainte ca Riadul să găzduiască importante conferințe internaționale dedicate energiei și investițiilor.

Evenimentele urmează să reunească oficiali, investitori și reprezentanți ai unor mari companii internaționale.

Organizatorii au transmis sâmbătă că reuniunile se vor desfășura conform programului și au încercat să îi asigure pe participanți că securitatea acestora rămâne o prioritate.

Atacurile repetate asupra aeroportului capitalei pun însă o presiune suplimentară asupra autorităților saudite și asupra capacității regatului de a garanta siguranța transportului aerian.