Albania ia măsuri împotriva protestatarilor care devin violenți. Amenzi de până la 5.500 de euro

Amenzile nu se limitează la persoanele implicate direct în acte de violență.

Măsurile intră în vigoare imediat, dar necesită aprobarea parlamentară în termen de 45 de zile pentru a rămâne în vigoare.

Acestea vor fi impuse „oricui alege să rămână într-o mulțime” care comite acte de violență sau jafuri într-un spațiu public sau care „își ascunde identitatea”, potrivit Euronews.

De asemenea, noile reguli permit poliției să restricționeze temporar adunările în anumite zone, inclusiv în apropierea școlilor, a unităților medicale și a clădirilor guvernamentale, dacă vor considera că există un risc ca protestele să degenereze.

De asemenea, măsurile prevăd sancțiuni pentru incitarea la violență online și oferă despăgubiri pentru întreprinderile mici afectate în timpul protestelor.

Albania a cunoscut luni întregi de proteste antiguvernamentale. Demonstrațiile din ultimele zile au escaladat în violențe între protestatari și forțele de securitate pe străzile din Tirana.

Mișcarea fără lider a început pașnic în luna mai. Atunci, au avut loc proteste față de un proiect hotelier de lux, într-o rezervație naturală legată de familia președintelui american Donald Trump.

Până la mijlocul lunii octombrie, protestele s-au extins și includeau îngrijorări legate de presupusa corupție, deficiențele din sistemul de sănătate și oportunitățile limitate pentru tineri, potrivit sursei citate.

Conform estimărilor oficiale, protestele de la mijlocul lunii octombrie au provocat pagube de peste 2 milioane de euro.

Peste 350 de persoane au fost rănite în ciocnirile dintre protestatari și poliție. Autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Duminică, Rama a declarat că s-a inspirat dintr-un proiect de lege francez adoptat miercuri de camera superioară a parlamentului. Acesta i-ar trage la răspundere financiară pe protestatari pentru daunele cauzate în timpul demonstrațiilor.

În Franța, legislația propusă ar obliga protestatarii să plătească până la 10.000 de euro pentru daunele cauzate în cadrul protestelor, mai arată sursa citată.