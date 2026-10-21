Un oficial european afirmă că rețelele sociale sunt „aliatul tăcut” al Rusiei în „războiul digital”. Ce riscă companiile

Platformele de socializare sunt un „aliat tăcut” al Rusiei într-un „război digital” și nu fac nimic pentru a limita dezinformarea, a declarat miercuri ministrul polonez al Digitalizării, Krzysztof Gawkowski, amenințând cu amenzi companiile care ignoră solicitările autorităților, relatează Reuters.

Polonia și alte state occidentale au acuzat în repetate rânduri Rusia că răspândește dezinformare pentru a provoca diviziuni și a destabiliza societățile occidentale.

Moscova respinge acuzațiile și susține că liderii occidentali exagerează intenționat amenințarea reprezentată de Rusia pentru a-și urmări propriile interese politice.

„Un război digital cu Rusia este în desfășurare”

Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare NASK din Polonia, platformele de socializare au luat măsuri în mai puțin de un sfert dintre cele peste 65.000 de sesizări privind conturi false și dezinformare, transmise în prima jumătate a anului 2026.

„Un război digital cu Rusia este în desfășurare, iar în cadrul acestui război digital există un front al dezinformării. Pe acest front al dezinformării, boții ruși și GRU-ul Kremlinului au un aliat tăcut: platformele de socializare”, a declarat Gawkowski.

„Platformele de socializare nu fac nimic în această privință”, a adăugat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă.

Datele NASK arată că, dintre toate cazurile de dezinformare și conturi false raportate, platformele au eliminat 7% și au moderat peste 17%.

„Datele indică nu doar un eșec, ci o acțiune deliberată din partea platformelor, care profită de dezinformare, o folosesc și o tratează ca pe o sursă de venit”, a susținut ministrul polonez.

Discord, Google, Meta, X, Telegram și TikTok nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Polonia amenință platformele cu sancțiuni financiare

Gawkowski a anunțat că le-a cerut companiilor să creeze echipe eficiente de moderare a conținutului în limba polonă, care să mențină o legătură directă, în timp real, cu instituțiile responsabile de raportarea dezinformării.

De asemenea, ministrul a solicitat eliminarea procedurilor de contestare pe care le consideră formale și ineficiente, ștergerea imediată a rețelelor de boți identificate și reducerea timpilor de răspuns pentru toate sesizările.

„În plus, am precizat clar că orice solicitare a statului care rămâne neîndeplinită de aceste platforme va declanșa proceduri pentru impunerea unor sancțiuni financiare”, a avertizat Gawkowski.