Rusia a atacat Zaporojie. Un mort și nouă răniți în urma bombardamentelor

Forțele ruse au atacat orașul Zaporojie în primele ore ale dimineții de vineri, 9 octombrie, lovind o zonă rezidențială și provocând pagube importante.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina, citat de Current Time, a anunțat moartea unui bărbat de 50 de ani și rănirea altor opt persoane, printre care un copil și un polițist.

Bilanțul a fost actualizat de Parchetul regional din Zaporojie, care a precizat că un bărbat de 48 de ani a murit și nouă persoane au fost rănite, printre care o adolescentă de 14 ani.

Atacuri cu bombe aeriene ghidate asupra zonelor rezidențiale

Parchetul regional din Zaporojie a transmis că forțele ruse au folosit bombe aeriene ghidate, iar atacurile s-au desfășurat între orele 04.50 și 05.59.

Bombardamentele au provocat distrugeri la nivelul infrastructurii civile a orașului. Mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, de asemenea clădirea unui centru de activități educative pentru copii și mai multe vehicule.

Șeful interimar al administrației militare regionale, Mihail Semikin, a precizat că unul dintre proiectile a căzut în apropierea instituției de învățământ. Două apartamente dintr-un bloc cu cinci etaje au suferit pagube importante.

Echipele de intervenție continuă verificările pentru stabilirea numărului total al victimelor.

Anchetă pentru crime de război

Autoritățile judiciare ucrainene au deschis o anchetă penală pentru comiterea unei crime de război soldate cu moartea unei persoane. Cercetările se desfășoară în baza Codului penal al Ucrainei, care sancționează încălcarea legilor și obiceiurilor războiului atunci când faptele provoacă moartea unei persoane.

136 de drone lansate asupra Ucrainei

În noaptea de joi spre vineri, forțele ruse au atacat și alte regiuni ale Ucrainei. Potrivit comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 136 de drone, dintre care 114 au fost doborâte până dimineață.

În apropierea Kievului, mai multe depozite au fost cuprinse de flăcări în urma unui atac. Trei persoane au fost rănite, dintre care două au fost transportate la spital. Vineri dimineață, echipele de intervenție căutau încă o femeie despre care existau informații că ar putea fi prinsă sub dărâmături.

În orașul Ivano-Frankivsk, din vestul Ucrainei, o persoană a murit în urma bombardamentelor, iar o clădire și vegetația din apropiere au luat foc.

În capitala ucraineană, mai multe zone au rămas fără curent electric și apă, iar circulația transportului public a fost restricționată. Și alte regiuni ale țării au fost afectate de pene de curent în urma atacurilor rusești.