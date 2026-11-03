STENOGRAME din dosarul procurorilor din Constanța, acuzați de corupție. Cum ar fi primit Gigi Ștefan bani și cadouri în propriul birou

Cei doi se află în arest preventiv din 15 mai. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță, de instigare la abuz în serviciu.

Parchetul General a anunțat marți trimiterea în judecată a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță , de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, într-un dosar în care sunt acuzați de mai multe fapte de corupție.

În același dosar au fost trimiși în judecată și omul de afaceri Mihale Cartali, precum și Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD și fost director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța.

Potrivit procurorilor, fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, ar fi primit sume importante de bani și diverse bunuri, printre care miere, scrumbie, pălincă și miel pentru drob, pentru a le „rezolva” unor cunoscuţi dosare penale.

Una dintre acuzațiile prezentate de Parchetul General se referă la un episod din 8 aprilie 2026. Procurorii susțin că Gigi Ștefan ar fi primit aproximativ 60.000 de euro în propriul birou, de la o persoană, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă un procuror dintr-o unitate de parchet subordonată pentru soluționarea favorabilă a unui dosar penal.

„La data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal”, a transmis Parchetul General.

Același Gigi Ștefan este acuzat că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi primit aproximativ 110.000 de euro de la Dumitru Daniel Learciu pentru a interveni pe lângă funcționari din mai multe instituții publice.

Procurorii susțin că, între decembrie 2025 și aprilie 2026, Gigi Ștefan ar fi promis că își va folosi influența și autoritatea funcției pentru „urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile inclusiv în cadrul unor dosare penale, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice”.

În schimb, acesta ar fi primit bani, bunuri și alte foloase necuvenite de la Dumitru Daniel Learciu.

În ceea ce îl privește pe procurorul Teodor Niță, acesta este acuzat că ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța pentru ca acesta să nu aplice măsurile prevăzute de lege în cazul unei firme administrate de o persoană apropiată magistratului.

Ce au surprins înregistrările din biroul procurorului

În dosar au fost folosite și înregistrări ambientale audio-video realizate în biroul nr. 14, folosit de Gigi Valentin Ștefan. Potrivit proceselor-verbale de redare a acestor înregistrări, anchetatorii au găsit întâlniri în care Dumitru Daniel Learciu i-ar fi oferit procurorului bani sau cadouri.

Un prim episod este din 12 decembrie 2025. În intervalul 09:22 – 10:04, Learciu i-ar fi oferit procurorului o pungă de cadou. Potrivit descrierii din dosar, Gigi Ștefan i-ar fi indicat cu degetul să o pună în dulap, iar omul de afaceri s-a conformat.

Ulterior, Learciu a scos telefonul mobil, a deschis aplicația Calculator și a introdus mai multe cifre, pe care i le-a arătat procurorului.

Acesta ar fi aprobat printr-un gest și ar fi indicat spre dulapul în care se afla punga. Discuția și gesturile celor doi s-ar fi repetat până când au clarificat toate detaliile legate de cadou.

După plecarea lui Learciu, procurorul ar fi scos din pungă mai multe sume de bani și le-ar fi pus în borseta sa, potrivit procesului-verbal de redare a înregistrării ambientale din 10 februarie 2026.

Un alt episod ar fi avut loc la 20 aprilie 2026, în jurul orei 09:33. Anchetatorii susțin că Learciu i-ar fi dat procurorului două teancuri de bani, pe care le-ar fi pus într-un dulap mic din birou, fără ca cei doi să discute despre sumele respective.

Potrivit procurorilor, gestul ar fi fost firesc pentru cei doi, care ar fi înțeles despre ce era vorba.

La 23 aprilie 2026, între orele 08:57 și 09:25, Learciu i-ar fi urat procurorului „La mulți ani” și i-ar fi spus „să aveți grijă de noi”. Tot atunci, i-ar fi oferit „un cadou”, despre care a precizat că „este și din partea domnului…”, fără să rostească numele persoanei respective.

Potrivit înregistrării, procurorul ar fi confirmat că știe despre cine este vorba, fără să îi spună numele. Punga conținea produse cosmetice și băuturi alcoolice și ar fi fost pusă de Gigi Ștefan într-un dulap mare din birou.

Un al patrulea episod descris de anchetatori datează din 27 aprilie 2026, în jurul orei 09:44. Learciu i-ar fi remis procurorului o sumă de bani, pe care a pus-o în dulapul mic din birou.

Cu acea ocazie, omul de afaceri ar fi spus: „am zis să nu înceapă săptămâna…”.

Procurorul ar fi intervenit și pentru recuperarea permisului de conducere al lui Learciu

Un alt episod din dosar vizează o solicitare făcută de Dumitru Daniel Learciu pentru recuperarea permisului de conducere.

Potrivit anchetatorilor, la 16 martie 2026, acesta i-ar fi cerut lui Gigi Ștefan să îl contacteze pe George Marius Munteanu, șeful Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Permisul lui Learciu fusese reținut după ce acesta ar fi depășit viteza legală în localitatea Balvanyos, din județul Covasna. Omul de afaceri voia să afle dacă documentul ajunsese la Constanța și dacă îl putea recupera.

Potrivit procesului-verbal de redare a înregistrării ambientale din 12 mai 2026, Learciu i-ar fi cerut procurorului să îl contacteze pe Munteanu pentru a afla dacă permisul poate fi ridicat. În urma solicitării, Gigi Ștefan i-ar fi transmis un mesaj șefului Serviciului Siguranță Rutieră.

Mesajul trimis de procuror avea următorul conținut: „Bună dimineața! Poate să vină să ridice permisul? Dacă a venit de la Brașov”.

Răspunsul primit de la Munteanu a fost: „Încă nu a ajuns de la Brașov”.

Stenograme din dosar

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei doi au discutat despre document și despre ipoteza ca Learciu să îl recupereze fără să facă un drum inutil până la Constanța.

Pasaje din conversația prezentată în dosar:

„D. LEARCIU: Așa. Rugămintea este, puteți să-i dați un telefon lui GEORGE, a ajuns. ARTUR a făcut plângere împotriva procesului-verbal de la BRAȘOV, a apărut pe portalul de la CONSTANȚA plângerea mea, deci trebuie să mă duc să iau carnetul de la… O fi carnetul aici la GEORGE la CONSTANȚA? Că de aici e, nu? … Pe GEORGE puteți să-l întrebați dacă e să verifice, vă dau numărul…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu… ca să verifice.

D. LEARCIU: Păi, vă dau verdictul. Vă fac o poză acum?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi ce…

D. LEARCIU: Vi l-am dat. Intrați pe media documente, dacă e chiar așa… Și să-i spuneți: Bă… ca să nu mă duc degeaba… adresa… două săptămâni.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da.

D. LEARCIU: Așa. Dați-i lui și-i spuneți: Domne, poate să vină… Că vreau să-mi iau carnetul și să nu stau, adică să… Că după aia GEORGE intră în concediu și e greu, acolo nu sunt locuri de parcare, măcar asta…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: /discuție telefonică, scrie un mesaj sau trimite un mesaj vocal: Bună dimineața, semn de exclamare!… Poate să vină să ridice permisul? Semn de întrebare… Da, că a venit de la BRAȘOV… Gata! – n.o./

D. LEARCIU: Da. Mulțumesc frumos! Mă duc să-l iau, să-l ridic. Eu mi-am dat seama că e… Dar știți cum a mers? Deci…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Încă n-a ajuns la BRAȘOV”.