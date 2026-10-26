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Sondaj: Alegătorii americani, îngrijorați de corupție în cel de-al doilea mandat al lui Trump

Alegătorii americani s-au declarat „foarte” sau „oarecum” îngrijorați de „corupție, tranzacții în interes personal sau conflicte de interese” în cadrul administrației președintelui Donald Trump, potrivit unui sondaj realizat de Financial Times.
Sondaj: Alegătorii americani, îngrijorați de corupție în cel de-al doilea mandat al lui Trump
Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 oct. 2026, 10:52, Știri externe
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Corupția a devenit o sursă principală de nemulțumire în rândul americanilor în ultimele zile din campania electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. O mare parte din alegători s-au declarat îngrijorați de corupția din timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Potrivit unui sondaj național realizat de Financial Times și Focaldata, aproximativ 69% dintre alegătorii înregistrați și aproape 50% dintre cei care l-au votat pe președinte în 2024 au declarat că sunt „foarte” sau „oarecum” îngrijorați de „corupție, tranzacții în interes propriu sau conflicte de interese” în cadrul administrației Trump.

Tot aproape jumătate din alegătorii înregistrați au mai spus că fenomenul corupției a reprezentat o problemă mai gravă în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, față de administrațiile anterioare.

Sondajul vine în contextul în care americanii se confruntă cu o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil și cu prețurile ridicate legate de războiul al lui Trump cu Iranul.

„Alegătorii pot tolera anumite greutăți economice, atâta timp cât cred că acestea sunt împărtășite de toți. Dar când aceste greutăți se resimt doar într-o singură direcție, nemulțumirea iese la suprafață”, a spus Jeremy Ney, profesor la Columbia Business School.

Americanii, mai dispuși să voteze pentru democrați la alegerile de la jumătatea mandatului din cauza creșterii prețurilor

Potrivit aceluiași sondaj FT, aproximativ 54% dintre alegători au afirmat că administrația Trump, dar și republicanii din Congres sunt responsabili pentru prețurile mai mari cu care se confruntă americanii în prezent.

De asemenea, peste 40% dintre participanții la sondaj au declarat că majorarea prețurilor i-a determinat să fie mai dispuși să voteze pentru democrați la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Mulți americani asociază corupția și accesibilitatea economică ca fiind probleme importante în mintea lor”, a declarat pentru FT Daniel Weiner, specialist în finanțarea campaniilor politice.

În plus, aproximativ 56% dintre respondenții sondajului au subliniat că situația lor financiară s-a înrăutățit de când Trump a revenit la Casa Albă la începutul anului 2025, iar mai mult de un sfert au afirmat că au fost nevoiți să reducă cheltuielile esențiale.

Ce spune Casa Albă

În contextul publicării sondajului FT, Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că Trump a „declanșat un război total împotriva fraudei la nivelul întregului guvern federal, tragând la răspundere infractorii și economisind miliarde de dolari pentru contribuabili”.

De asemenea, oficialul american a adăugat că „nu există conflicte de interese” și că Trump „acționează exclusiv în interesul publicului american — motiv pentru care acesta l-a reales cu o majoritate covârșitoare în această funcție”.

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