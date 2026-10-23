WSJ: Statele Unite vor elimina tarifele de 50% pentru unele produse canadiene, pentru a-i ajuta pe republicani în alegerile de la jumătatea mandatului

Se preconizează că administrația americană ar urma să elimine tarifele de 50% care sunt aplicate anumitor produse agricole și forestiere canadiene, în încercarea de a o ajuta pe senatoarea din Maine, Susan Collins, dar și pe alți republicani din statele din nordul SUA în cadrul viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul.

Aceste reduceri ar putea fi compensate prin majorarea unor taxe aplicate altor produse canadiene, mai notează ziarul.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru WSJ faptul că orice anunț privind tarifele vamale va veni direct din partea administrației și că orice informație preliminară nu reprezintă decât speculații.

Cu toate acestea, imediat după publicarea articolului de către WSJ, senatoarea Collins a anunțat că nouă categorii de produse, inclusiv producătorii de afine, cartofi, mere și alge marine, vor fi scutite de tarifele vamale impuse de SUA asupra Canadei.

Informația vine în contextul în care candidații republicani din statele din nordul SUA, cele mai afectate de tarife, încearcă să găsească un echilibru între a atrage baza loială a lui Trump și a câștiga voturile alegătorilor independenți.

Acest lucru a sporit miza în cele două state pe care republicanii vor trebui probabil să le câștige la alegerile din 3 noiembrie dacă vor să-și păstreze controlul asupra Senatului american.

Tot vineri, președintele american Donald Trump a declarat vineri că Ottawa lucrează la un acord comercial cu SUA, în contextul în care cele două țări se află într-un impas de când negocierile s-au întrerupt în august.