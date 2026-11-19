„Mă simt destul de prost că am cheltuit atât de mulți bani și nu am obținut prea multe în schimb”, a spus miliardarul Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, în cadrul summitului DealBook, organizat miercuri de publicația The New York Times.

Musk a investit aproape 500 de milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani și pentru menținerea controlului republican asupra Texasului, potrivit The New York Times. Texas este un stat în care se află sediile unor companii importante din imperiul de afaceri al lui Musk, inclusiv Tesla și SpaceX, precum și proiecte industriale planificate de acesta.

Rezultatul alegerilor a contrazis însă obiectivele pentru care miliardarul a alocat sumele respective. Democrații au câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului american, Senatul și Camera Reprezentanților, iar democrata Gina Hinojosa l-a învins pe republicanul Greg Abbott în cursa pentru funcția de guvernator al Texasului.

Rezultatele reprezintă o înfrângere electorală pentru tabăra republicană și pentru președintele Donald Trump, un apropiat al lui Musk, pe care miliardarul l-a susținut în alegerile prezidențiale.

Musk a admis că nu poate ști dacă rezultatele republicanilor ar fi fost și mai slabe în absența sprijinului său financiar.

„Probabil că, dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi cheltuit mai puțini bani”, a declarat el.

Discuții despre extinderea colaborării dintre SpaceX și Anthropic

În cadrul aceleiași intervenții, Musk a vorbit și despre planurile companiei sale în domeniul inteligenței artificiale. El a declarat că Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude, este foarte probabil să continue să închirieze capacitate de calcul de la SpaceX și că ar avea nevoie de resurse suplimentare considerabile.

Musk a spus că scenariul cel mai probabil este ca Anthropic să solicite încă 10 gigawați de capacitate de calcul de la SpaceX.