Caz dubios în Statele Unite. Mai multe scrisori cu „substanțe suspecte” au fost trimise birourilor electorale

FBI și Serviciul de Inspecție Poștală al SUA (USPIS) au declarat că încearcă să identifice „corespondența suspectă”. Unele scrisori au fost interceptate înainte de a fi primite.

Conform BBC, autoritățile au refuzat să precizeze câte birouri au fost vizate, dar mai mulți secretari de stat și birouri ale Congresului au raportat că au primit scrisorile.

Cazul dubios vine la doar câteva săptămâni distanță de alegerile intermediare din SUA. Mai mult, reflectă temerile anterioare legate de securitate legate de corespondența suspectă.

„FBI și Serviciul de Inspecție Poștală al SUA vor continua să protejeze publicul și să asigure alegerile pentru cetățenii americani”, au transmis agențiile într-un comunicat emis joi.

Atât Comisia Electorală a Statului Oklahoma, cât și secretarul de stat din Louisiana au declarat săptămâna aceasta că birourile lor au primit scrisori care conțineau un praf alb.

Biroul din Louisiana a fost evacuat după ce un membru al personalului a deschis coletul marți. Cu toate acestea, incinta a fost redeschisă ulterior, după ce forțele de ordine nu au găsit nicio dovadă a substanțelor nocive.

Anterior, înaintea alegerilor din 2024, funcționarii electorali din 17 state au primit colete suspecte.

Cu un an mai devreme, plicuri suspecte, ce conțineau fentanil, au fost trimise la birourile electorale din cel puțin cinci state.