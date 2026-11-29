La ora 18, prezența la urne era de 68,15%, aproape cât a fost la alegerile din 2023 la închiderea votării. De altfel, datele din presa spaniolă arătau că prezența la aceste alegeri, la 18, era cu 15,2 procente mai mare decât cea de la scrutinul precedent.

La închiderea urnelor, primele sondaje îl dau câștigător pe Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular și favorit în estimările dinaintea alegerilor. PP ar obține aproximativ 32,2% din voturi și între 129 și 134 de mandate în Parlament, iar împreună cu Vox și UPN ar putea depăși pragul majorității absolute din Congres, anunță Mediafax Spania.

Potrivit estimării Sigma Dos pentru RTVE, televiziunea publică spaniolă, Vox ar obține între 44 și 48 de deputați, ceea ce ar permite blocului de dreapta să ajungă la 175-184 de mandate, peste pragul de 176 necesar pentru majoritatea absolută în Congres.

PSOE, partidul condus de Pedro Sánchez, ar ocupa locul al doilea, cu 28,8% din voturi și între 119 și 124 de mandate. Rezultatul ar însemna o scădere față de alegerile din 2023 și ar face dificilă spre imposibilă formarea unei noi majorități de stânga.

Frente Amplio, formațiunea lui Ada Colau, ar obține aproximativ 10-11 deputați, în timp ce alte formațiuni regionale ar completa viitorul Parlament. Printre acestea se numără ERC, EH Bildu, Adelante Andalucía și BNG.