Raportul privind zonele afectate de foamete al Organizației pentru Alimentație și Agricultură și al Programului Alimentar Mondial al ONU acoperă perioada decembrie-mai 2026.

Acesta plasează Sudanul, Yemenul, Sudanul de Sud, Somalia și nordul Nigeriei la cel mai înalt nivel de îngrijorare. Toate cele cinci au apărut pe listă în mod repetat din 2022. Teritoriile palestiniene au fost mutate cu un nivel mai jos în urma armistițiului din octombrie 2025 în Gaza, deși 67% din populația Gazei se confruntă încă cu foamete de nivel criză sau chiar mai rău, iar raportul avertizează că progresele sunt fragile, potrivit AP.

Ratele de malnutriție acută au depășit pragul de foamete

În Sudan, se așteaptă ca riscul de foamete să persiste până în ianuarie în 13 zone din Darfurul de Nord și Kordofanul de Sud, se arată în raport. Aproape 19,5 milioane de oameni, sau 41% din populație, se confruntă cu o foamete de nivel criză sau chiar mai gravă, conform ultimei analize la nivel național. În două tabere de persoane strămutate din Jebel Marra, estul Darfurului de Sud, ratele de malnutriție acută au depășit pragul de foamete.

Directorul general adjunct al FAO, Beth Bechdol, a declarat pentru Associated Press că seceta legată de El Niño reprezintă o amenințare majoră pentru Sudan, pe lângă război, agravând impactul conflictului asupra producției alimentare.

În Yemen mai mult de jumătate din populație se află în criză

În Yemen, se arată în raport, foametea se va agrava probabil, pe măsură ce luptele reluate în iulie se extind pe mai multe fronturi.

Țara se află în război din 2014, când rebelii Houthi, susținuți de Iran, au ocupat capitala Sanaa, determinând o coaliție condusă de Arabia Saudită să intervină în anul următor.

Încercuirea orașului Taiz, din sud-vestul țării, a creat condiții de asediu acolo, iar peste 300.000 de persoane au fost strămutate de la începutul escaladării, majoritatea în provinciile Taiz, Lahj și Aden. În zonele controlate de guvern, 1,8 milioane de oameni se confruntă cu niveluri de urgență de foamete, față de 1,6 milioane în analiza anterioară.

Nu există o evaluare recentă pentru zonele controlate de houthi, care au devenit mai greu accesibile grupurilor de ajutor umanitar pe măsură ce conflictul s-a intensificat. Ultima proiecție la nivel național, care a durat până în februarie, a constatat că 18,3 milioane de oameni, mai mult de jumătate din populație, se află în criză sau chiar în situații mai grave.

Yemenul depinde în mare măsură de alimentele și combustibilii importați, iar raportul a avertizat că atacurile asupra navelor maritime de la Marea Roșie amenință această gură de oxigen. Transportul maritim este acum perturbat în Strâmtoarea Ormuz, Marea Roșie și Marea Neagră. Livrările de îngrășăminte din Golf rămân în mare parte oprite.

Ajutorul a scăzut drastic, deoarece principalii donatori și-au retras finanțarea. Asistența alimentară și nutrițională acordată celor cinci țări cu cel mai înalt nivel de îngrijorare a scăzut cu aproximativ 62% între 2022 și 2025 și cu 79% în Yemen. Schimbările dintre guvernele donatoare din ultimii ani au redus miliarde de dolari din finanțarea umanitară și pentru dezvoltare, lăsând agențiile incapabile să ajungă la același număr de oameni ca înainte, a spus Bechdol.

Previzibilitatea finanțării contează la fel de mult ca suma, a spus Bechdol, deoarece ajutorul pentru fermieri trebuie să sosească în perioadele de semănat și recoltare. Având în vedere prognozele El Niño, a spus ea, agențiile ar trebui să prepoziționeze semințele și să protejeze animalele înainte ca dezastrul să lovească, mai degrabă decât să răspundă la o criză după alta.