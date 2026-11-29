Purtătorul de cuvânt militar al mișcării houthi, Yahya Saree, a anunțat că gruparea a desfășurat cinci operațiuni militare în ultimele 48 de ore, vizând mai multe obiective din regat, printre care aeroportul internațional King Khalid din Riad, rafinăria Jazan și instalația de prelucrare a gazelor Hawiyah, potrivit AFP. Printre țintele menționate s-au mai numărat două centrale electrice și instalații radar din zonele Abha și Khamis Mushait.

Autoritățile saudite au anunțat însă interceptarea mai multor rachete lansate către teritoriul regatului. Apărarea antiaeriană a interceptat o rachetă balistică îndreptată spre Riad, precum și alte proiectile care vizau regiunea de sud și provincia Al-Ahsa, potrivit coaliției militare conduse de Arabia Saudită.

Resturile unei rachete interceptate în apropierea localității Al-Shuqaiq, din provincia Jazan, nu au provocat victime în rândul populației civile, au precizat autoritățile saudite.

Rafinăria Jazan, care are o capacitate de procesare de 400.000 de barili de petrol pe zi, fusese lovită joi de un proiectil. Un muncitor nepalez a murit, mai multe persoane au fost rănite, iar activitatea unității a fost temporar perturbată, potrivit autorităților saudite.

Rebelii houthi amenință că vor ataca portul Jeddah

În paralel, mișcarea houthi a amenințat că va viza portul Jeddah și celelalte porturi saudite de la Marea Roșie, ca represalii pentru o operațiune militară atribuită Arabiei Saudite împotriva portului Ras Isa, aflat în zona controlată de rebeli, în provincia Hodeidah din Yemen.

Amenințarea a venit după ce coaliția condusă de Arabia Saudită a cerut duminică evacuarea civililor din portul Ras Isa, invocând necesitatea protejării acestora. Ulterior, coaliția a anunțat o „operațiune de răspuns militar” la atacurile houthi, fără să precizeze țintele vizate sau să confirme explicit că a lovit portul.

Într-un mesaj transmis prin purtătorul său de cuvânt, Yahya Saree a cerut angajaților și persoanelor aflate în apropierea porturilor saudite să se îndepărteze de aceste obiective. De asemenea, gruparea a solicitat companiilor de transport maritim să își retragă navele din respectivele porturi.

Confruntările dintre rebelii houthi și Arabia Saudită s-au intensificat din luna iulie, după o perioadă relativ calmă începută odată cu armistițiul din 2022. Mișcarea houthi și-a intensificat atacurile asupra aeroporturilor, porturilor și infrastructurii energetice saudite, în timp ce Riadul a reluat loviturile aeriene asupra zonelor din Yemen controlate de rebeli.

Conflictul din Yemen a izbucnit în 2014, când rebelii houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa și asupra altor regiuni ale țării. În 2015, Arabia Saudită a condus o coaliție militară care a intervenit în sprijinul guvernului yemenit recunoscut internațional.