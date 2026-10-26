Trump ar pregăti o mutare-surpriză la ONU: Viktor Orbán, împins în cursa pentru postul de secretar general

Oficialii americani ar considera că politicianul ungar ar putea obține inclusiv sprijinul Rusiei și Chinei, două dintre statele cu drept de veto în Consiliul de Securitate, potrivit LIGA.net, care citează informații publicate de The Wall Street Journal pe baza unor surse din trei țări.

Washingtonul ar fi discutat deja cu Orbán

Oficiali ai administrației americane ar fi abordat direct cu Viktor Orbán posibilitatea intrării în cursa pentru conducerea ONU și ar fi încercat să afle în ce măsură acesta este interesat de funcție.

Potrivit informațiilor atribuite publicației americane, fostul premier ungar ar fi deschis unei asemenea perspective, dar nu ar dori să-și anunțe candidatura fără garanții solide că dispune de suficiente voturi pentru a câștiga.

Orbán nu a comentat până acum informațiile privind eventuala sa candidatură.

Un oficial al Departamentului de Stat, citat de sursele menționate, susține că Rusia și China ar putea sprijini candidatura politicianului ungar.

Calculele Washingtonului ar indica în prezent opt voturi favorabile în Consiliul de Securitate, administrația americană sperând să ajungă la zece voturi din totalul celor 15 membri.

Franța și Marea Britanie ar putea fi decisive

Obținerea unui număr suficient de voturi nu este însă singura condiție pentru desemnarea viitorului secretar general.

Candidatul trebuie recomandat de Consiliul de Securitate al ONU și ulterior numit de Adunarea Generală.

Cei cinci membri permanenți ai Consiliului, Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea Britanie, dispun de drept de veto. În consecință, opoziția unuia dintre aceștia poate bloca o candidatură.

În cazul lui Orbán, pozițiile Parisului și Londrei sunt considerate deosebit de importante, în condițiile în care Washingtonul estimează că Moscova și Beijingul ar putea susține candidatura.

Mandatul actualului secretar general, António Guterres, se încheie la 31 decembrie 2026, iar succesorul său ar urma să preia funcția la 1 ianuarie 2027. Procesul de consultare pentru desemnarea viitorului șef al organizației este în desfășurare.

De ce ar miza administrația Trump pe Orbán

Politicile promovate de Viktor Orbán de-a lungul carierei sale îl fac atractiv pentru o parte a mișcării MAGA din Statele Unite.

Pozițiile sale privind migrația, organizațiile societății civile, sistemul judiciar și presa au rezonat cu cercurile conservatoare americane. În același timp, politicianul ungar a avut numeroase confruntări cu instituțiile Uniunii Europene și a dezvoltat relații apropiate cu Beijingul.

Donald Trump l-a susținut anterior pe Orbán în competițiile electorale, iar vicepreședintele american J.D. Vance a participat la campania acestuia.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, un eventual anunț public privind candidatura ar putea fi amânat până după alegerile americane de la jumătatea mandatului.

Relația cu Putin ar putea provoca opoziție

O eventuală candidatură Orbán ar fi însă controversată, inclusiv în Europa.

Relația sa cu președintele rus Vladimir Putin și pozițiile adoptate față de Moscova ar putea determina mai multe state să se opună instalării sale în fruntea ONU.

Subiectul apare într-un moment în care însăși funcționarea Organizației Națiunilor Unite este pusă tot mai des în discuție. Mai mulți lideri au cerut reformarea instituției și, în special, a Consiliului de Securitate.

Ucraina a criticat în mod repetat faptul că Rusia își păstrează statutul de membru permanent și dreptul de veto în Consiliul de Securitate în timp ce poartă războiul împotriva sa. Kievul a cerut încă din 2022 contestarea locului ocupat de Federația Rusă în structurile ONU.

Deocamdată, însă, informațiile privind candidatura lui Viktor Orbán nu echivalează cu o intrare oficială în cursă. Discuțiile relatate indică mai degrabă că Washingtonul încearcă să determine dacă există suficiente voturi pentru transformarea variantei Orbán într-o candidatură viabilă.