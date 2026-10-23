Cursa pentru șefia ONU intră în linie dreaptă, odată cu apariția unui nou candidat. Organizația, șanse mari să fie condusă de o femeie

Lana Nusseibeh, diplomat de rang înalt și ministru de stat în guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU), a intrat în cursa pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, scrie Euronews.

Candidatura sa o pune în competiție cu favorita Rebeca Grynspan, fost vicepreședinte al Costa Ricăi, într-un moment important pentru viitorul organizației.

Competiția ar putea duce, pentru prima dată în cei peste 80 de ani de existență ai ONU, la alegerea unei femei în funcția de secretar general.

Procesul de alegere a viitorului șef al organizației a intrat într-o etapă decisivă deja.

La un vot consultativ informal organizat săptămâna trecută în Consiliul de Securitate al ONU, organismul care are un rol esențial în desemnarea secretarului general, Rebeca Grynspan s-a clasat pe primul loc.

Cu toate acestea, ea are un avantaj redus față de principalii săi contracandidați: fostul ministru de externe al Guyanei, Carolyn Rodrigues-Birkett, și directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, argentinianul Rafael Grossi.

După ce au fost înregistrate două voturi împotrivă, cursa s-a redeschis, ceea ce a permis înscrierea unor noi candidați. Lana Nusseibeh și-a anunțat candidatura în această săptămână și a devenit una dintre persoanele care ar putea schimba evoluția competiției.

Pentru a obține funcția, un candidat are nevoie de cel puțin nouă voturi din partea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU și nu trebuie să se confrunte cu opoziția niciunuia dintre cei cinci membri permanenți: Statele Unite, Regatul Unit, Franța, China și Rusia.

Membrii Consiliului au timp până la sfârșitul lunii decembrie să desemneze succesorul lui Antonio Guterres, care ocupă acum funcția. Numirea va trebui apoi confirmată de Adunarea Generală a ONU.

Pe lângă Rebeca Grynspan, Rafael Grossi și Carolyn Rodrigues-Birkett, în cursă s-au înscris fostul ministru de externe al Ecuadorului, María Fernanda Espinosa, fostul președinte al Senegalului, Macky Sall, fostul secretar general adjunct al ONU Olara Otunnu, din Uganda, și diplomatul ecuadorian Ivonne A-Baki.