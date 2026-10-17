Bătălie pentru șefia ONU: favorita Rebeca Grynspan întâmpină opoziția a doi membri permanenți

Rezultatul scrutinului indicativ lasă deschisă inclusiv posibilitatea apariției unor noi candidați, potrivit publicației Le Figaro.

Rebeca Grynspan rămâne în frunte

Patru femei și trei bărbați se află în prezent în cursa pentru funcția de secretar general al ONU, pe care Antonio Guterres urmează să o părăsească după încheierea celui de-al doilea mandat de cinci ani, la 31 decembrie.

În cadrul votului desfășurat vineri cu ușile închise, cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au avut posibilitatea de a acorda fiecărui candidat una dintre cele trei opțiuni: încurajare, descurajare sau lipsa unei opinii.

Pentru prima dată în actualul proces de selecție, voturile celor cinci membri permanenți – Statele Unite, China, Rusia, Franța și Marea Britanie – au putut fi identificate separat.

Rebeca Grynspan, din Costa Rica, în vârstă de 70 de ani, rămâne cel mai bine plasat candidat. Fosta șefă a agenției ONU pentru Comerț și Dezvoltare a primit nouă voturi favorabile, cinci împotrivă și o abținere. Problema majoră este că două dintre voturile negative au venit din partea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.

Rafael Grossi, pe locul al doilea

Argentinianul Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani și actual director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a primit opt voturi favorabile, șase negative și o abținere. Și în cazul său, două dintre voturile de respingere au venit din partea unor membri permanenți.

Carolyn Rodrigues-Birkett, fost ministru de Externe al Guyanei, ocupă poziția următoare, tot cu opt voturi favorabile și șase împotrivă.

În cursă se mai află ugandezul Olara Otunnu, fostul președinte senegalez Macky Sall și două candidate din Ecuador, Maria Fernanda Espinosa și Ivonne A-Baki.

Noi candidați pot intra oricând în cursă

Actuala listă nu este definitivă. Alte state pot propune candidați pe parcursul procesului, existând și precedentul lui Kofi Annan, care nu figura inițial printre pretendenți înainte de a deveni secretar general.

Printre numele vehiculate pentru o eventuală intrare în competiție se numără bulgarul Nikolai Mladenov și Lana Nusseibeh, ministru adjunct pentru Afaceri Politice al Emiratelor Arabe Unite.

Statele din America Latină revendică, în baza principiului rotației geografice, dreptul ca următorul secretar general să provină din regiune. În paralel, mai multe țări susțin alegerea, pentru prima dată în istoria organizației, a unei femei în fruntea ONU.

Statele Unite au transmis însă că prioritatea trebuie să fie alegerea „celui mai bun candidat”. Washingtonul solicită viitoarei conduceri reformarea operațiunilor de menținere a păcii, disciplină bugetară și reducerea birocrației.

Alegerea succesorului lui Guterres are loc într-un moment dificil pentru organizație, confruntată simultan cu numeroase conflicte internaționale, probleme financiare și contestarea tot mai accentuată a multilateralismului.