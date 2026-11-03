Procurorii constănțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat marți printr-un comunicat de presă că procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată pentru fapte de corupție și alte infracțiuni a doi procurori, Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, suspendați din funcție și aflați în stare de arest preventiv, și două persoane, fără calitate specială , ale căror fapte sunt în legătură directă cu cele reținute în sarcina magistraților.

Gigi Ștefan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a fost trimis în judecată pentru trafic de influență în formă continuată.

110.000 de euro, primiți în birou

În rechizitoriul întocmit în dosarul lui Gigi Ștefan s-a reținut următoarea situație de fapt: „În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, inculpatul, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit, în mod direct, pentru sine, suma aproximativă de 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la inculpatul LDD. Banii și bunurile au fost primite în schimbul promisiunii că procurorul își va exercita influența asupra unor funcționari publici (procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor sau autorităților publice ori alți funcționari cu atribuții decizionale) pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, inclusiv în cadrul unor dosare penale, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice.

În rechizitoriu, s-a reținut faptul că în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, când a primit banii și foloasele menționate anterior, inculpatul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și s-a prevalat de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Același procuror, se precizează în rechizitoriu, și-ar fi folosit funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța în perioada martie – 17 aprilie 2026. „În calitate de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Constanța, precum și a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Constanța. Totodată, inculpatul Ștefan Gigi Valentin a acceptat primirea unor foloase, precum și promisiunea de bani sau alte foloase din partea inculpatului CM în schimbul promisiunii că îi va determina pe funcționarii din cadrul O.C.P.I. să soluționeze favorabil o lucrare privind demersurile întreprinse cu privire la o construcție edificată cu nerespectarea regulilor în materia autorizării lucrărilor de construcții. De asemenea, inculpatul a promis că îi va determina pe judecătorii din cadrul Curții de Apel Constanța să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu, în sensul soluționării favorabile a unui dosar privind situația unui imobil construit în baza unor autorizații de construire anulat”.

A intervenit în favoarea unui apropiat

Cel de-al doilea procuror Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu, șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă.

„În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt: La data de 15 ianuarie 2026, în prezența unui comisar-șef și a unui inspector-șef, inculpatul a exercitat demersuri de influențare a unui locotenent-colonel, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate administrată de către o persoană care îi era apropiată inculpatului Niță Teodor. Concret, i-a solicitat locotenent-colonelului, desemnat să exercite atribuțiile de șef al Serviciului Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Dobrogea” al județului Constanța, să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, se precizează în comunicat.

Pentru acuzația de șantaj, în rechizitoriul întocmit s-a reținut că: ”În calitate de procuror, în contextul instrumentării unui dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța – exploatând premisele temerii reverențiare generate de calitatea deținută și de notorietatea de care se bucura în comunitate, precum și starea de vulnerabilitate determinată de cadrul de interacțiune creat, respectiv de raportul anchetatoranchetat – în perioada 26 ianuarie – 06 mai 2026, inculpatul a realizat o serie de acte tipice de constrângere morală asupra unei persoane, care ocupa o funcție de conducere în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța”

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.