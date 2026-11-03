„Toți primarii tăi”. Stenogramele din dosarul procurorului Ștefan Gigi Valentin dezvăluie discuții despre șefi de consilii județene și proiecte de milioane de euro

Potrivit stenogramelor incluse în rechizitoriu, într-o conversație înregistrată pe 4 martie 2026, Learciu îi cere procurorului să stabilească o întâlnire cu Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, și vorbește despre necesitatea de a ajunge la conducerea Consiliului Județean Galați.

„E… toți primarii tăi, mă duc eu… fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro”, afirmă Learciu. „Gata”, răspunde procurorul, potrivit interceptării reproduse în rechizitoriu.

Discuția privea accesarea unor finanțări de către primării și dezvoltarea unor proiecte energetice, în care Learciu era interesat să se implice.

Întâlniri la Galați, facilitate prin intermediul unor oficiali locali

Pe 9 martie, Learciu îi relatează procurorului că discutase cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, și că urma să se întâlnească la Galați cu președintele CJ, Costel Fotea. „Am stabilit… am vorbit azi cu Horia Teodorescu”, spune Learciu, precizând că întâlnirea fusese programată pentru vineri.

Din declarațiile martorilor rezultă că traseul contactelor ar fi început cu procurorul Ștefan Gigi Valentin, care i-a solicitat primarului comunei Jurilovca, Eugen Ion, să intermedieze o întâlnire cu Horia Teodorescu. Acesta din urmă a confirmat în fața anchetatorilor că l-a contactat pe Costel Fotea pentru a-l primi pe Learciu. Ulterior, într-o discuție din 16 martie, Learciu povestește că întâlnirea de la Galați fusese „impecabilă”.

Potrivit relatării sale, proiectul prezentat prevedea construirea unui parc fotovoltaic cu baterii de stocare, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. „Cinci sute de mii de euro fiecare primărie poate să acceseze, cu titlu gratuit, fără cofinanțare”, mai afirmă Learciu în înregistrare.

Costel Fotea a confirmat anchetatorilor că l-a primit pe Learciu și că i-a contactat pe directorii Electrica Galați și Muzeului Județean de Istorie pentru a-i facilita audiențe. El a declarat că nu știe ce s-a discutat ulterior.

Procurorii descriu o rețea de contacte în administrație și energie

Rechizitoriul menționează și întâlniri cu George Niculescu, președintele ANRE, și Mihaela Suciu, directorul general al Distribuție Energie Electrică România. Suciu a declarat că a refuzat să ofere informații confidențiale privind capacitățile disponibile de racordare la rețeaua electrică.

La rândul său, Niculescu a afirmat că l-a îndrumat pe Learciu să solicite oficial informațiile tehnice. Anchetatorii susțin că procurorul Ștefan Gigi Valentin ar fi primit aproximativ 110.000 de euro și alte foloase de la Learciu pentru a interveni în favoarea acestuia, inclusiv în proiectele economice.

Ștefan Gigi Valentin este acuzat de trafic de influență, iar Learciu de cumpărare de influență. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție. Oficialii menționați în discuții apar în această parte a rechizitoriului în calitate de martori, nu de inculpați.